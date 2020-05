Berlin. Die flächendeckenden Coronavirus-Tests sind bei den 36 Klubs der Deutschen Fußball Liga (DFL) in vollem Gange. Bereits am Freitag hatten Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen vermeldet, dass sich kein Profi infiziert habe.

Beim 1. FC Köln wurden hingegen drei Fälle bekannt, die Spieler begaben sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in 14-tägige häusliche Quarantäne. Und Berlin?

Die Nachricht aus der Hauptstadt ist ohne Zweifel eine positive: Weder bei Hertha BSC noch beim 1. FC Union sind Fußballprofis, Trainer oder Betreuer mit dem Coronavirus infiziert. In einer ersten Testreihe fielen alle Tests negativ aus.

Hertha und Union Berlin hoffen auf die Politik

Um jedoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können, sind zwei Tests nötig, um eine Ansteckung im Trainingsbetrieb zu verhindern. Dieser zweite Test soll in Westend wie in Köpenick am Montag durchgeführt werden.

Die Tests sind Bestandteil des Sicherheits- und Hygienekonzepts, mit dem die DFL die Fortsetzung der Saison in der Bundesliga erreichen will. Die DFL erhofft sich am Mittwoch ein positives Signal aus der Politik, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über weitere Lockerungen während der Coronakrise entscheidet.

Vorher wird bei Union weiter in kleinen Gruppen trainiert. Ein Training mit der kompletten Mannschaft soll es erst dann geben, wenn die Politik auch grünes Licht dafür gibt. Ähnlich sieht es auch bei Hertha aus, wo man die Entscheidung der Gesundheitsbehörden abwarten will.