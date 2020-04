1. FC Union Berlin: Dirk Zingler - "Wir nehmen keine Sonderrolle ein"

Union-Präsident Dirk Zingler kämpft für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga.

Union-Präsident Dirk Zingler hofft auf baldige Fortführung des Bundesliga-Spielbetriebs und denkt dabei vor allem an die Angestellten.

Berlin. Dirk Zingler wirkt gezeichnet, die vergangenen Tage und Wochen haben sichtlich Spuren bei ihm hinterlassen. Den Grund nannte der Präsident des 1. FC Union in einem klubeigenen Interview. „Wir sind gerade dabei, das Bestmögliche unter den schlechtesten Fällen zu organisieren, weil wir uns verantwortlich fühlen für unsere Mitarbeiter und den Klub“, sagt Zingler.

Gemeint ist die Fortführung der Bundesliga-Saison mit Geisterspielen, also ohne Zuschauer. „Auch der Fußball hat die Aufgabe, alles zu tun, um in der gesellschaftlichen Akzeptanz zu bleiben. Diesen Spagat versuchen wir zu gehen“, erklärt Zingler weiter.

Und er macht deutlich: „Wir nehmen keine Sonderrolle ein, dagegen verwehre ich mich total. Der Fußball nimmt genau die Rolle ein, die viele andere Branchen weltweit auch einnehmen.“ Zingler stellt die rund 56.000 Mitarbeiter in den 36 Profiklubs in den Vordergrund, die in den Diskussionen um eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine zu kleine Rolle spielten.

Union Berlin stockt Kurzarbeitergeld auf

„Aus Sicht der Zuschauer ist es verständlich zu sagen, warum kann diese Spaßveranstaltung nicht aufhören. Aber aus der Sicht der 56.000 Mitarbeiter in den Vereinen ist es das nicht. Wenn die Öffentlichkeit sagt, du bist nicht relevant, dann ist das schon mies für den Mitarbeiter, der seine Familie ernähren muss“, erklärt der Union-Boss. Sein Ziel ist es, „den Zeitraum, in dem unsere Mitarbeiter nicht arbeiten können und kein Geld verdienen, so kurz wie möglich zu halten“.

Fußball zu organisieren, sei die unternehmerische Grundlage des Vereins, wie Zingler immer wieder betont hat. Ohne Spiele wird dem Klub diese Grundlage entzogen. Für die rund 300 Mitarbeiter hatte der Klubchef zumindest eine kleine frohe Botschaft.

Da sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit ihren TV-Partnern auf eine vorzeitige Zahlung der letzten Tranche von rund 300 Millionen Euro geeinigt hat, kommt trotz spielloser Wochen wieder Geld in die Vereinskasse. „Wir werden das Geld verwenden, um bei unseren Mitarbeitern die Lücke zwischen Kurzarbeitergeld und vollem Gehalt zu schließen“, verkündet Zingler.

Zingler redet der Fanszene ins Gewissen

Der aktiven Fanszene, die eine Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen nur akzeptieren würde, wenn die Profibranche ihre Strukturen auch überdenken würde, gibt der Klubchef der Köpenicker folgendes mit auf den Weg: „Natürlich ist dem Fußball geraten, über sein Wertegerüst und seine Organisation an sich nachzudenken. Wir tun das schon lange und haben vor zwei Jahren ein Positionspapier herausgebracht, da steht vieles drin vom dem, was heute gefordert wird wie die Deckelung von Gehältern oder eine gerechte Verteilung von Erlösen.“

Diese Probleme seien nicht erst durch die Corona-Krise entstanden, macht Zingler deutlich. „Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt geht es darum, den Klub zu sichern und nicht, Fehlentwicklungen zu korrigieren“, so Zingler. Es gelte, „die Mitarbeiter wieder zurück zur Arbeit zu holen. Unsere Profis sollen spielen, damit wir unsere Mitarbeiter wieder bezahlen können.“

Zingler hofft, dass dies sehr bald geschehen wird: „Wenn die Politik und auch deren medizinische Berater sagen, euer Konzept ist in Ordnung, passt auf, aber spielt Fußball und geht eurem Beruf nach – diesen Tag sehne ich herbei. Nicht weil wir besser sind als andere, sondern weil es uns genauso geht wie anderen, dass wir zurzeit unseren Beruf nicht ausüben können. Und ich rede nicht von den Profis.“

Fans sind tendenziell gegen den 9. Mai als Starttermin

Bislang wird der 9. Mai als Wunschtermin kolportiert, an dem die Bundesliga mit Geisterspielen wieder spielen soll. Die Fußball-Fans in Deutschland scheinen jedoch tendenziell gegen diesen Termin zu sein, wie eine Umfrage des von t-online beauftragten Meinungsforschungsinstituts Civey ergab.

Demnach fänden 43,9 Prozent der 2559 Befragten eine Fortsetzung eher oder sogar eindeutig falsch. Auf der anderen Seite wäre eine Fortsetzung ab dem 9. Mai ohne Zuschauer nur für 37,1 Prozent der Befragten eher oder eindeutig richtig. Die restlichen 19 Prozent sind bezüglich einer Fortsetzung unentschieden.

Mehr über Union lesen Sie hier.