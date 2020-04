Unions Gentner und die Vorbereitung auf Tag X

Berlin. Mit Spekulationen kann Christian Gentner nichts anfangen. Ob der erhoffte, zeitnahe Neustart der Fußball-Bundesliga eine Chance für manche Vereine sein kann? „Das lässt sich gar nicht beantworten. Es kann alles passieren, die ganze Tabelle kann durcheinandergewürfelt werden“, sagte der Profi des 1. FC Union am Mittwoch in einem Video-Chat.

Ebenso wenig könne in der aktuellen Corona-Krise jemand sagen, wann es denn dann wirklich weitergeht. „Wir sehen das Training gerade als eine Art Vorbereitung auf Tag X, der einfach noch nicht bestimmt ist“, sagte der 34-Jährige. Seit eineinhalb Wochen trainieren die Köpenicker wieder an der Alten Försterei. In Kleingruppen, mit dem gebotenen Mindestabstand.

Union-Trainer Urs Fischer nimmt Fitnesszustand seiner Spieler unter die Lupe

Nach knapp vier Wochen Zwangspause seien alle froh, endlich wieder mit dem Ball am Fuß zu arbeiten. Wenn auch in dezimierter Gesellschaft. Gentner selbst hat die Zeit im Homeoffice einigermaßen gut überstanden. „Ich bin verhältnismäßig fit zurückgekommen“, erzählte der Mittelfeld-Routinier. So erging es aber nicht allen. „Ich glaube, der eine oder andere hat sich da schon schwerer getan. Das ist ganz normal. Diese Spielfitness, die du Woche für Woche hast, wenn du trainierst und vor allem am Wochenende im Wettkampfmodus bist, diese Fitness, die geht dir verloren, die kannst du nicht durch dein Training allein zu Hause beibehalten.“

Umso besser, dass Trainer Urs Fischer jetzt wieder einen prüfenden Blick auf die Arbeit seiner Mannschaft werfen kann. „Es ist immer einfacher, wenn du ein Coaching hast, einfach eine Kontrolle. Das ist in den Kleingruppen gerade extrem“, sagte Gentner. In der vergangenen Woche habe man zu sechst trainiert, mit drei Trainern – also ein Coach pro Zweiergruppe. „Du kannst nicht einfach irgendwo mitschwimmen. Du bist immer im Fokus des Trainers, hast ein ganz anderes Konzentrationslevel.“

Union Berlins Gentner erlebte bereits ein Geisterspiel

Mit diesen ungewöhnlichen Umständen müssen die Profis nun zurechtkommen, ebenso wie mit der Vorstellung, die aktuelle Bundesliga-Saison ohne Zuschauer zu einem Ende zu bringen. „Das ist kein Gefühl, an das du dich als Profifußballer gewöhnen willst“, sagt Gentner, der mit dem VfB Stuttgart 2013 in der Europa League bei Lazio Rom schon einmal in den ungeliebten Genuss eines Geisterspiels gekommen ist. „Komische Stimmung“ herrsche da, „du hörst ein Echo bei Schüssen, Pässen und Traineranweisungen.“

Um die merkwürdige Atmosphäre zu simulieren, sollen einige Trainingseinheiten bei Union ins leere Stadion verlegt werden. Gewöhnen wollen sich die Gentner und Co. auf lange Sicht aber nicht an die Geisterkulisse. Sie hegen die Hoffnung, dass irgendwann in naher Zukunft der Normalzustand wieder einkehrt. „Ich wünsche es mir, ich hoffe es für alle, für die Gesellschaft, dass schnellstmöglich – ohne unvernünftig zu werden – Normalität reinkommt. Und da gehört dann auch der Fußball wieder dazu.“ Wann das sein wird? Reine Spekulation.

