Ex-Union-Profi Köhler bleibt trotz der Krise cool

Leipzig. Alles begann mit Angela Merkel. Als die Bundeskanzlerin am 19. März in einer bewegenden Rede darum bat, doch bitte zu Hause zu bleiben, traf Benjamin Köhler eine Entscheidung: Das Eiscafé „La Luna“, das der ehemalige Spieler des 1. FC Union in der East Side Mall betreibt, bleibt vorerst zugesperrt.

Als Köhler das „La Luna“ vor rund anderthalb Jahren in einer neuen Mall in Berlin-Friedrichshain eröffnete, erzählte er von seinem Traum, irgendwann einmal nach Dubai zu expandieren. Vorerst ist der 39-Jährige aber froh, nicht bereits vor der Coronavirus-Krise eine weitere Filiale in der Hauptstadt aufgemacht zu haben. „Wir waren schon sehr weit, es waren nur noch Details zu besprechen“, sagt Köhler. „Im Nachhinein sage ich: Zum Glück habe ich nicht unterschrieben, dann würde ich jetzt drauf sitzen.“

Vor gut drei Wochen hatte sich Köhler entschieden, sein Eiscafé vorübergehend zu schließen. „Die Leute waren schon kaum noch draußen, ich habe es an den Umsatzzahlen gemerkt. Es kostete mich mehr, den Laden offenzuhalten als zuzumachen“, sagte der frühere Profi, der nach überstandener Krebserkrankung noch auf den Platz zurück gekehrt war und seine Karriere 2017 bei Union beendet hatte.

Kündigen will Köhler niemandem

Der Verkauf von Eis aus dem Fenster würde sich auch nicht rentieren, allein schon deshalb, weil sich die Zahl der Besucher in der Mall derzeit deutlich reduziert hat.

Die zwei festangestellten Mitarbeiter sind auf Kurzarbeit, inklusive Studenten und Minijobber sind rund zehn Menschen im „La Luna“ beschäftigt. Kündigen will Köhler keinem, der Glaube, dass es bald wieder losgehen kann, ist da.

„Ich nehme es jetzt so hin und hoffe, dass wir in ein paar Wochen wieder aufmachen können“, sagt er. Als ehemaliger Fußballspieler habe er das Privileg, Rücklagen zu besitzen. „Aber nur deswegen, ist es mir natürlich noch lange nicht egal und ich schmeiße Geld aus dem Fenster.“

