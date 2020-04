Union-Trainer Fischer: „Die Jungs haben einiges verloren“

Union-Trainer Urs Fischer über die skurrilen Trainingsbedingungen in Corona-Zeiten, verlorene Fitness und einen Covid-19-Fall im Team.

Berlin. Urs Fischer will sich nicht beschweren. Natürlich sei die Arbeit als Trainer eines Fußball-Bundesligisten gerade kurios, sagte der Coach des 1. FC Union in einem Video-Gespräch am Donnerstag, aber man müsse die Situation nun mal annehmen und das Beste daraus machen. Der Schweizer äußerte sich unter anderem über…

… die Fitness der Spieler

„Wir hatten drei Wochen Pause. Zu Beginn dieser Woche haben wir die Jungs getestet, um ihren aktuellen Leistungsstand zu sehen, und die Ergebnisse waren nicht so zufriedenstellend, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Spieler haben schon einiges verloren, das kann ich sagen. Es gilt also, in physischer Hinsicht wieder aufzubauen, damit wir sie auf einen ähnlichen Leistungsstand bekommen, wie zu dem Zeitpunkt, als wir aufgehört haben.“

… die Trainingsarbeit

„Ich fühle mich nicht beschnitten. Es gilt, die Situation so anzunehmen wie sie ist und das Beste daraus zu machen. Eine solche Situation kennt keiner von uns – das sind neue Erfahrungen, die wir machen. Auch der Tag X, an dem wir wieder beginnen sollen, ist noch nicht definiert – das macht es schwieriger. Am Mittwoch haben wir um 8 Uhr begonnen, am Donnerstag um 8.30 Uhr. Dadurch reicht die Zeit über den Tag, damit die unterschiedlichen Kleingruppen arbeiten können.“

… die Vorbereitung auf einen unbekannten Gegner

„Wir bereiten uns auf den Gegner vor, auf den die Entscheidung der Liga irgendwann hinausläuft. Ich glaube, dass die Vereine früh genug informiert werden, um uns auf den ersten Gegner vorzubereiten.“

… seinen Heimatbesuch

„In der Schweiz sieht es in etwa gleich aus wie in Deutschland. Mit der Einreise hatte ich keine Probleme. Ich war mit dem Auto unterwegs und hatte die nötigen Papiere dabei. Ich habe mich in der Schweiz genauso verhalten wie hier. Es gibt Anweisungen der Behörden, die man nach bestem Wissen und Gewissen einzuhalten versucht. Ich war vor allem zu Hause. Wenn es mal raus ging, war es für einen Spaziergang mit meiner Frau – auch da mit gegebenem Abstand – oder für einen Einkauf.“

… einen Corona-Fall im Team

„Wir haben den einen oder anderen Angeschlagenen Spieler aber nicht Gravierendes. Yunus Malli befindet sich allerdings in häuslicher Quarantäne. Die genaueren Informationen dazu kommuniziere aber nicht ich, sondern der Verein.“

… eine Saisonfortsetzung mit Geisterspielen.

„Natürlich werden uns die Zuschauer fehlen. Man hört ja auch immer von den Gegnern, dass bei uns eine besondere Atmosphäre herrscht, dass es nicht einfach ist, bei uns zu spielen. Natürlich wird uns das fehlen, unser zwölfter Mann hat uns geholfen, Spiele zu gewinnen oder einen Punkt zu holen. Das werden wir jetzt nicht zur Verfügung haben.“

