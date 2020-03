Union-Kapitän Trimmel: „Wir lassen keinen im Stich“

Union-Kapitän Trimmel appelliert an den Zusammenhalt bei den Berlinern und hofft auf ein sportliches Ende der Bundesliga-Saison.

Berlin. Der Spielbetrieb soll bis zum 30. April ausgesetzt werden, so schlägt es die Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL) aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus vor. Die 36 Vereine in Bundesliga und Zweiter Liga werden also noch länger auf Einnahmen warten müssen. Kurzarbeit droht, so auch beim 1. FC Union.

In dieser für die Klubs, vor allem aber für die Angestellten schwierigen Lage hat Christopher Trimmel einen Appell an den Zusammenhalt bei Union gerichtet. „Wir haben vom ersten Tag an eine sehr, sehr gute Kommunikation mit dem Verein gehabt. Ich kann für jeden sprechen, dass jeder bereit ist, dem Verein zu helfen“, sagte der Union-Kapitän.

Jeder Spieler mache sich „in dieser sensiblen Zeit Gedanken. Aber es ist auch wichtig, dass man über die Lage, in der sich der Verein befindet, gut informiert wird.“ Dies geschehe nahezu täglich in Videomeetings und Telefonaten, wie Trimmel wissen ließ.

Mitarbeiter bei Union Berlin gehen in Kurzarbeit

Vor wenigen Tagen hatte Klubchef Dirk Zingler in einer Mail an die Mitarbeiter angekündigt: „Den aktuellen Arbeitsausfall werden wir durch die Anzeige von Kurzarbeit in allen Gesellschaften auffangen.“ Dieser Zeitpunkt ist nun offenbar bereits erreicht.

„Das ist ein Zeichen dafür, dass die wirtschaftliche Lage ernst ist“, sagte Trimmel: „Man kann es plausibel erklären: So lange es kein Fußballspiel in der Alten Försterei gibt, gibt es keine Einnahmen. Natürlich hofft man, dass kein Angestellter Probleme bekommt. Aber bei Union Berlin unterstützen wir uns Schulter an Schulter.“

Natürlich sei es aus Einnahme-Sicht „für jeden Verein gut, wenn man die Saison mit Geisterspielen fertig spielt, aber das hängt von so vielen Faktoren ab“, weiß auch Trimmel um die Wichtigkeit der Einnahmen aus dem TV-Topf. Die Mannschaft beschäftige sich damit, „die Angestellten zu unterstützen“, auch Gehaltsverzicht, wie ihn bereits Torwart Rafal Gikiewicz angekündigt hat, seien dabei ein Thema: „Wer den Verein kennt, der weiß: Wir werden keinen einzigen Menschen im Stich lassen. Das bekommen wir hin.“

Vereine müssen sich auf schlimmsten Fall vorbereiten

Die Fernsehgeldeinnahmen „sind ein Riesenfaktor, rein wirtschaftlich muss man das schon gestehen“, so Trimmel. Union plant in seiner ersten Bundesliga-Saison überhaupt mit einem Etat von 74,5 Millionen Euro, knapp die Hälfte davon (36 Millionen Euro) soll aus der TV-Verwertung kommen.

Schon deshalb spricht Trimmel vom „worst case“, vom „schlimmsten Fall, mit dem ein Verein rechnen muss: Die Saison wird abgebrochen. Mit dieser Situation musst du dich jetzt beschäftigen. Wenn man sich abhängig macht von den TV-Geldern, ist es nicht so ideal.“

Union sei aber „bereit für diese Situation. Der Plan ist, dass alle an einem Strang ziehen, damit der Verein keine Probleme bekommt. Es geht nicht um eine schnelle finanzielle Überbrückung, sondern dass der Verein für die Zukunft gesichert ist.“

Trimmel glaubt nicht an Saisonabbruch

An einen Abbruch der Saison glaubt Trimmel nicht: „Ich glaube nicht, dass dies passiert, man will es ja auf sportlichem Weg lösen. Ein Saisonabbruch ist ein enormer wirtschaftlicher Schaden für die Vereine, es kann sein, dass der eine oder andere Verein wirtschaftlich damit nicht umgehen kann.“

Zumal der Verteidiger, der immer wieder betont, wie sehr er sportliche Herausforderungen liebt, auch den möglichen Klassenerhalt gern auf dem Spielfeld erringen möchte. Allein deshalb ruft Trimmel zum Zusammenhalt auf beim Tabellenelften (30 Punkte, acht Zähler vor Relegationsplatz 16).

„Wenn man in so einer schwierigen Situation wie der ganze Verein ist, positiv herauskommt, wirkt sich das auf den sportlichen Erfolg aus. Deswegen ist es wichtig, dass wir es gemeinsam schaffen, weil wir alle davon überzeugt sind, dass das sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft“, erklärte Trimmel.

Trimmel hofft auf Trainingsstart am 1. April

Er selbst hält sich mit Läufen und mit Übungen in seiner Wohnung fit. „Ich bin ein Frühaufsteher, gehe nach dem Frühstück laufen, mache ein bisschen Kondition. Die Straßen sind ja leer, es gibt genügend Platz. Ich hoffe aber, dass das nur eine kurze Überbrückung ist und wir bald wieder in kleinen Gruppen im Stadion trainieren können.“

Unions Profis sind bis zum 31. März mit individuellen Trainingsplänen zu Hause. „Wir haben uns damit abgefunden, dass wir unseren Fitnesslevel halten müssen, um dann wieder da zu sein, wenn es so weit ist“, sagte der passionierte Tätowierer, der seine freie Zeit unter anderem mit dem Entwerfen von Tattoo-Vorlagen verbringt.

Er ist „optimistisch, dass wir Anfang April wieder offiziell mit dem Training beginnen. Nicht Mannschaftstraining mit Zweikämpfen, aber taktische Übungen in Gruppen. In ein, zwei Wochen verliert man nicht das Ballgefühl. Ich sehe das wie eine Vorbereitung, wo man in den ersten Wochen auch auf das Körperliche schaut.“

Trimmel hält engen Kontakt zur Familie in Österreich

Selbstverständlich befindet sich Trimmel auch mit seiner Familie in Österreich in regem Austausch. Der Großteil seiner Angehörigen lebt im Burgenland. „Dort ist es sehr ländlich und man fördert ohnehin den Regionalbetrieb“, verdeutlichte Trimmel.

Sein Bruder jedoch arbeitet im Unfallkrankenhaus Wien auf der Intensivstation, auf der auch schwere Corona-Fälle behandelt werden. „Alle sind gesund, das ist das Wichtigste“, macht sich Trimmel um seinen Bruder keine Sorgen, fügt jedoch hinzu: „Die schieben dort auch 24-Stunden-Dienste, rackern sich ab, es gibt ja nicht nur Corona-Fälle. Ich glaube, die meisten hatten gar nicht so groß Angst davor, sich zu infizieren, sondern dass alle in Quarantäne müssen. Ich hoffe, dass alle Länder das in den Griff bekommen.“

