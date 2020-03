Coronavirus: So reagieren der 1.FC Union Berlin und Hertha BSC auf die Krise

Berlin. Den endgültigen Beleg dafür, wie alternativlos eine Aussetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga und der Zweiten Liga war, gab es bereits am späten Freitagabend. Nur wenige Stunden, nachdem sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor allem dem öffentlichen Druck beugen musste und den für dieses Wochenende angesetzten 26. Spieltag verschoben hatte, wurde auch der erste Coronavirus-Fall in der Bundesliga bekannt.

Nach den beiden Profis des Zweitligisten Hannover 96 (Jannes Horn, Timo Hübers) wurde ebenso bei Lucas Kilian, Verteidiger des SC Paderborn, eine Infizierung festgestellt. Der Profi musste wie Teile der Mannschaft in häusliche Quarantäne, der Trainingsbetrieb wurde eingestellt, die Geschäftsstelle geschlossen.

Union Berlin mit reduziertem Betrieb

Leere Stadien, verwaiste Trainingsplätze, nicht besetzte Büros – statt Toren und Punkten beherrscht auch im Profifußball die Pandemie das Denken und Handeln der Klubverantwortlichen sowie der Spieler. Ziel aller ist es, die Ausbreitung des Coronavirus soweit es geht zu verlangsamen.

Auch bei den beiden Berliner Erstligisten reagierte man mehr oder weniger auf die Vorkommnisse der vergangenen Stunden und Tage. Beim 1. FC Union wurde das Stadiongelände samt Geschäftsstelle geschlossen.

„Wichtig ist, dass wir den Menschen jetzt auch Klarheit geben, sowohl im Sport als auch in der Verwaltung“, sagte Union-Präsident Dirk Zingler in einem Video des Vereins. „Unser Betrieb ist, Fußball zu organisieren. Wenn kein Fußball gespielt wird, heißt es, dass wir aus dem Regelbetrieb in einen reduzierten Betrieb gehen. Viele Mitarbeiter werden aus dem Homeoffice heraus arbeiten. Die Mitarbeiter sollen sich auch um ihre Familien kümmern, gleichzeitig sollen die sozialen Kontakte verringert werden“, erklärte der Klubchef. Union sei „als Verein gut vorbereitet“.

Union Berlin unterbricht das Training

Am Sonnabendmorgen um 9.30 Uhr hatten sich Unions Profis mit der sportlichen Leitung zum Frühstück getroffen – ein Treffen, das es im Hinblick auf die geplante Partie am Abend gegen den deutschen Meister Bayern München ohnehin gegeben hätte.

Nun wurden die Spieler von Zingler und auch Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, über das weitere Vorgehen informiert. „Die Mannschaft bekommt ein paar Tage frei, bekommt Trainingspläne mit und muss individuell trainieren. Wir treffen uns nächste Woche Freitag wieder und fangen wieder an zu trainieren“, sagte Ruhnert in einem weiteren Klubvideo.

Union-Kapitän Christopher Trimmel informierte, dass es der Mannschaft „den Umständen entsprechend“ geht: „Ich glaube, jeder ist sich jetzt der Lage bewusst. Es ist doch viel schlimmer, als man zu Beginn gedacht hat. Gesundheitlich geht es jedem gut, aber die Situation ist keine einfache. Wir müssen die nächsten Tage und Wochen einfach meistern und uns zu Hause fit halten.“

Hertha BSC lässt seine Profis weiter trainieren

Wie andere Profiklubs auch hat Union Reiseverbote für die Profis ausgesprochen. „Jedem ist klar, dass das kein Urlaub ist, sondern eine Unterbrechung der Saison. Viele haben ihre Familien hier, jeder weiß, wie er sich zu verhalten hat“, so Ruhnert.

Unions Lokalrivale will hingegen den Trainingsbetrieb der Profis „planmäßig aufrechterhalten“, heißt es auf der Internetseite von Hertha BSC.

„Auch wenn die Meldung zur Verlegung kurzfristig kam, so ist die Entscheidung dennoch nachvollziehbar“, wird Hertha-Manager Michael Preetz dort zitiert. „Vorausgesetzt, die Liga folgt am Montag der Empfehlung des Präsidiums, haben wir nun einige Wochen Zeit, die Entwicklungen bezüglich des Virus zu beobachten und dann die Situation neu zu bewerten“, so Preetz weiter.

Dortmund-Boss Watzke mit irritierender Aussage

Am Montag will das DFL-Präsidium ihren 36 Mitgliedern bei der Krisensitzung in Frankfurt vorschlagen, den Spielbetrieb bis zum 2. April ruhen zu lassen. Eine Maßnahme, die wie schon die Spieltagsverlegung ohne Alternative ist – auch wenn dies offenbar nicht alle so sehen.

So ließ Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, wissen: „Das Präsidium der DFL hat eine Entscheidung getroffen, die es zu respektieren gilt – unabhängig davon, dass es sicher auch andere Ansätze gegeben hätte.“ Eine Einschätzung, die ebenso entlarvend ist wie die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge vom Freitagmittag. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern hatte noch vor der DFL-Entscheidung erklärt: „Es geht am Ende des Tages um Finanzen.“

Watzke legte mit seiner Einschätzung nun nach: „Wir müssen das jetzt alle gemeinsam solidarisch tragen und am Montag die entsprechenden Ableitungen diskutieren. Gleichwohl gilt – auch abhängig von dem, was am Montag beschlossen wird –, dass sich der deutsche Profi-Fußball in der größten Krise seiner Geschichte befindet.“

DFL und DFB prüfen Hilfsprogramme

Offenbar droht der DFL im Fall einer kompletten Absage der Saison ein Einnahmeverlust von rund 770 Millionen Euro, davon allein 370 Millionen Euro durch den Wegfall der TV-Gelder für die letzten neun Spieltage. Eine Versicherung für diesen Ausfall sei nicht vorhanden.

Die DFL prüft derzeit, ob und wie das Lizenzierungsverfahren an die finanziellen Gegebenheiten angepasst werden kann. Zudem erwägt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein Hilfsprogramm, um die Liquidität in der Dritten Liga, der Frauen-Bundesliga sowie den Regional- und Landesverbänden aufrechtzuerhalten.

Mit Blick auf den Profifußball hatte Union-Boss Zingler eine klare Meinung: „Der deutsche Fußball muss in der Lage sein, die finanziellen Herausforderungen, die vor uns liegen, zu meistern. Es gibt keine Sportart, die mehr Mittel hat, um mit dieser Krise umzugehen.“