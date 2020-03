Coronavirus: Die DFL macht dem Theater ein Ende

Berlin. Rafal Gikiewicz formulierte das, was wohl viele Profis der Fußball-Bundesliga bislang nur gedacht haben. „Fußballer werden in dieser Situation wie Affen im Zirkus behandelt“, twitterte der Torwart des 1. FC Union am Freitag. Der 32 Jahre alte Fußball-Profi kritisierte damit den Umgang der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit der Entwicklung rund um das Coronavirus.

Unterstützung erhielt Gikiewicz von Thiago Alcantara, dem Mittelfeldspieler von Bayern München. „Das ist verrückt. Bitte hört auf herumzualbern und stellt euch der Realität. Um ehrlich zu sein, gibt es viel wichtigere Prioritäten als Sport“, schrieb der Spanier ebenfalls per Twitter.

Beide Spieler hätten sich am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky) im Topspiel der Bundesliga in der leeren Alten Försterei gegenüberstehen müssen – wenn die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitagnachmittag nicht doch ein Einsehen gehabt hätte.

DFL will Saison aber zu Ende spielen lassen

„Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und 2. Bundesliga hat das Präsidium der DFL kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen“, hieß es in einer Mitteilung.

Außerdem will das DFL-Präsidium der Mitgliederversammlung in der Krisensitzung am Montag vorschlagen, den Spielbetrieb bis zum 2. April einzustellen. Noch am Vormittag hatte die Vereinigung der 36 Profiklubs darauf gedrängt, den Spieltag wie geplant unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen.

„Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch, weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Klubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte“, schrieb die DFL noch am Freitagvormittag auf ihrer Internetseite.

DFL und Klubs stellen Geld vor Gesundheit

Dabei ging es den Verantwortlichen in erster Linie offenbar nicht um die Gesundheit der Spieler, sondern um Geld, wie Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Freitagmittag wissen ließ: „Es geht am Ende des Tages um Finanzen und um eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster an die Vereine, die noch aussteht. Wenn diese Zahlung ausbleiben würde, würden viele kleine und mittlere Vereine finanzielle Probleme kriegen. Deshalb halte ich es für richtig, dass der Spieltag unter diesen Voraussetzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.“

Sowohl die DFL als auch die Klubführung des stärksten deutschen Klubs gaben damit ein bemerkenswert kurzsichtiges Bild ab. Zugleich dokumentierten Sie, dass sie in einer eigenen Welt unterwegs sind. Dass das Coronavirus jedoch auch vor dieser Welt nicht Halt macht, ist nicht zu übersehen.

Spielabsagen lange vor der DFL-Entscheidung

Die Zweitliga-Partie zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden war bereits abgesagt worden, da sich zwei Hannover-Profis mit dem Coronavirus infiziert haben. Vor der Freitagabendpartie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn wurde vermutet, dass sich Paderborns Trainer Steffen Baumgart ebenfalls angesteckt haben soll – ein Verdacht, der sich glücklicherweise nicht bestätigte.

Längst abgesagt war auch das Montagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer schob der Austragung einen Riegel vor. Hintergrund ist die Befürchtung, dass sich vor dem leeren Stadion Tausende Fans versammeln, um ihre Mannschaft anzufeuern. Szenen, wie es sie bereits am Mittwoch im Bundesliga-Nachholspiel zwischen Mönchengladbach und Köln sowie im Champions-League-Duell zwischen Paris und Dortmund gegeben hatte.

Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler begrüßte die Entscheidung des Bremer Senats. „Das ist eine Entscheidung der Politik. Und diese vernünftige Entscheidung akzeptieren wir natürlich“, sagte Völler.

Hertha-Manager Preetz findet Entscheidung „nachvollziehbar“

Michael Preetz, Manager von Hertha BSC, bezeichnete die DFL-Entscheidung als „nachvollziehbar. Auch wenn die Meldung zur Verlegung kurzfristig kam. Vorausgesetzt, die Liga folgt am Montag der Empfehlung des Präsidiums, haben wir nun einige Wochen Zeit, die Entwicklungen bezüglich des Virus zu beobachten und dann die Situation neu zu bewerten.“

Hertha erfuhr am späten Nachmittag auf der gemeinsamen Busfahrt zum Flughafen von der Verlegung des Spiels am Sonnabend bei der TSG Hoffenheim.

Union Berlin stellt Trainingsbetrieb für den Nachwuchs ein

Bereits vor der DFL-Entscheidung hatten viele Klubs die obligatorischen Pressekonferenzen vor dem Spieltag abgesagt oder sie per Telefonkonferenz abhalten lassen. Bei Union musste sogar der Trainingsbetrieb der Nachwuchsabteilung vorläufig komplett eingestellt werden, nachdem das Sportamt Treptow-Köpenick mit sofortiger Wirkung sämtliche Bezirkssportanlagen gesperrt hat.

„Diese Sofortmaßnahmen dienen der Eindämmung des Infektionsrisikos mit dem Coronavirus und gelten bis aus Weiteres. Auf diese Weise sollen soziale Kontakte auf den von den Nachwuchsteams genutzten Sportplätzen vermieden werden“, teilte Union auf seiner Internetseite mit.

Am Ende warf auch Rafal Gikiewicz einen versöhnlichen Blick nach vorn. „Für uns alle ist die jetzige Situation nicht einfach. Aber gerade jetzt ist es wichtig, dass wir die Zeit nutzen, damit wir alle unbeschadet durch diese Zeit kommen. Fußball ist nicht das Wichtigste, unsere Gesundheit steht im Vordergrund. Lieber jetzt zwei bis drei Wochen kein Fußball spielen, damit wir danach die Saison in aller Ruhe zu Ende spielen können“, schrieb Unions Torwart bei Instagram.