Kommentar: Das Zögern der DFL ist unverantwortlich

Berlin. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitagvormittag bekanntgegeben, dass sie den Spielbetrieb in der Bundesliga und der Zweiten Liga bis zum 2. April aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus ruhen lassen will. Eine Entscheidung, die grundsätzlich richtig ist.

Dass die Pause jedoch erst ab Dienstag, nach dem 26. Spieltag beginnen soll, ist unverantwortlich. Die DFL dokumentiert damit nicht nur ihre Schwerfälligkeit, auf Krisensituationen rechtzeitig zu reagieren. Und die Entwicklungen der vergangenen Tage führt die gesamte Nation unweigerlich in eine Krisensituation.

Die DFL unterstreicht damit auch, wie stark sie tatsächlich in ihrer eigenen Welt lebt. Eine Welt, vor der das Coronavirus nicht haltmacht.

Auch Italien, Spanien und England pausieren

Nach Italien, wo die Bevölkerung wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus sogar bereits zu Hause bleiben muss, und Spanien hat auch England den Spielbetrieb der höchsten Spielklasse bis 3. April ausgesetzt. Von der Unterbrechung anderer Profiligen in Deutschland wie Eishockey, wo die Saison bereits für beendet erklärt wurde, Handball oder Basketball ganz zu schweigen.

Berlin und auch der Nordostdeutsche Fußball-Verband haben ihren Ligen eine Pause verordnet, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dass beim Zweitligisten Hannover bereits zwei Profis infiziert sind und die Partie gegen Dresden abgesagt werden musste und sich in Nürnberg Gleiches anbahnt, reicht den Verantwortlichen offenbar noch nicht.

„Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Klubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte“, heißt es in einer DFL-Mitteilung vom Freitag.

Das Coronavirus ist den DFL-Oberen offenbar noch nicht existenzbedrohend genug. Jedenfalls nicht, so lange finanzielle Gründe vorangestellt werden. Dass es im Rahmen dieses 26. Spieltages um eine „hohe Zahlung der TV-Broadcaster an die Vereine“ geht, wie Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge dem „Kicker“ sagte, soll hier nicht unerwähnt bleiben.