Coronavirus: Bundesliga will pausieren - aber erst ab Dienstag

Berlin. Die Bundesligen im Handball und Basketball haben ihren Spielbetrieb aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus längst eingestellt. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat ihre Saison sogar vor dem Start des Play-offs beendet. Nur der Fußball ziert sich noch, dem Beispiel anderer großer europäischer Ligen (Italien, Spanien) zu folgen.

So ließ die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitagvormittag in einer Mitteilung wissen, dass der 26. Spieltag wie geplant stattfinden soll. Erst am Montag will die DFL dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorschlagen, den Spielbetrieb ab Dienstag bis 2. April, dem Ende der Länderspielpause, zu unterbrechen.

„Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Klubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte“, heißt es in der DFL-Mitteilung: „In der Länderspiel-Pause soll zwischen allen Klubs unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Erkenntnisse, zum Beispiel auch hinsichtlich des internationalen Spielkalenders, über das weitere Vorgehen befunden werden.“

Zweitligaspiel zwischen Hannover und Dresden abgesagt

Die Partien des 26. Spieltages, darunter das Topspiel zwischen dem 1. FC Union und dem deutschen Meister Bayern München am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky) sowie das Gastspiel von Hertha BSC bei der TSG Hoffenheim am gleichen Tag (15.30 Uhr, Sky) sollen demnach wie geplant stattfinden, aber ohne Zuschauer.

„Sowohl DFL als auch Klubs sind mit Blick auf das kommende Wochenende weiter im engen Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium beziehungsweise den lokalen Gesundheitsbehörden an den jeweiligen Stadion-Standorten der Bundesliga und 2. Bundesliga. Dabei hat die Gesundheit der gesamten Bevölkerung und damit auch aller Fußballfans sowie aller Akteure der Bundesliga und 2. Bundesliga oberste Priorität“, teilte die DFL mit.

Abgesagt ist bereits die Zweitliga-Partie zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden am Sonntag, nachdem zwei Profis von Hannover (Timo Hübers, Jannes Horn) mit dem Coronavirus infiziert seien, wie Hannover am Donnerstag mitgeteilt hatte. Der gesamte Kader befindet sich für 14 Tage in häuslicher Quarantäne.

Spiele in Champions League und Europa League verschoben

Auch der europäische Fußball-Verband Uefa hat auf die Entwicklungen reagiert und alle Spiele der Champions League und der Europa League in der nächsten Woche verschoben. Dies betrifft unter anderem das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse zwischen Bayern München und dem FC Chelsea (Hinspiel 3:0) am Mittwoch.

In der Europa League fallen zudem die für Donnerstag angesetzten Spiele von Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers (Hinspiel 3:1), Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel (3:0) sowie zwischen Schachtjor Donezk und dem VfL Wolfsburg (2:1) aus.