1. FC Union Berlin braucht gute Nerven in der Achterbahn

Union muss nach dem Pokal-Aus in Leverkusen schnell den Kopf frei bekommen für den Kampf um den Klassenerhalt. Zingler kritisiert DFB.

Bundesliga Union braucht gute Nerven in der Achterbahn

Berlin. Die Zeit bis zum Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg war kurz für den 1. FC Union. Nur drei Tage nach dem Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen (1:3) geht es für die Berliner schon wieder um Punkte für den Klassenerhalt.

Und wie schon in den Runden zuvor kehrten Trainer Urs Fischer und seine Profis nach dem Pokalspiel gar nicht erst in die Hauptstadt zurück, sondern machten sich direkt auf den Weg zum nächsten Gegner. Bloß keine Zeit für die Regeneration verlieren, vor allem aber gilt es, den Kopf nach dem bitteren Aus wieder frei zu bekommen.

„Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber äußern, wie wir es machen wollen, sondern wir müssen es versuchen zu machen“, sagte Coach Fischer. Der Schweizer gibt sich optimistisch: „Es ist ja nicht so, dass da nur der Trainer gefragt ist, sondern wir als Ganzes. Doch wir haben es eigentlich immer wieder hinbekommen, dass wir den Fokus wieder auf das nächste Spiel lenken können.“

Union Berlin kann Rückschläge wegstecken

Ein Blick auf den bisherigen Saisonverlauf zeigt, dass Union die Fähigkeit, Rückschlage wegzustecken, auch in der Premierensaison im Oberhaus nicht verlernt hat. Nach der späten Niederlage auf Schalke (1:2) Ende November meldete sich Union mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln (2:0) zurück.

Auch zu Beginn der Rückrunde folgte dem 1:3 bei RB Leipzig, bei dem für Union mehr möglich gewesen ist, ein wichtiges 2:0 gegen den FC Augsburg. Dem 0:5-Niederschlag bei Borussia Dortmund ließ Union den Sieg im Pokal in Verl (1:0) sowie einen Erfolg bei Werder Bremen (2:0) folgen. Und dem unerwarteten Sieg in Frankfurt (2:1) ging ein unglückliches 2:3 gegen Leverkusen voraus.

Es ist eine wahre Achterbahnfahrt, die die Köpenicker in diesem Jahr erleben. Doch trotz des ständigen Auf und Abs haben sie stets die Nerven behalten. Keine schlechten Voraussetzungen also für die letzten zehn Saisonspiele.

Daraus schöpft Union Berlin Selbstvertrauen

Der Pokalabend in Leverkusen „kann und wird uns noch verfolgen, dann muss es aber weitergehen“, erklärte Robert Andrich. Unions defensiver Mittelfeldspieler geht dabei seit Wochen mit gutem Beispiel voran. Entsprechend appellierte er an seine Teamkollegen: „Wir spielen in Freiburg, da erwartet uns ein schweres Spiel. Und da hilft es uns nicht, rumzuheulen oder sich zu viele Gedanken über das Ausscheiden zu machen.“

Folglich begannen die Profis schon in den Minuten nach dem Ausscheiden, das Positive vom Mittwochabend herauszustellen und dadurch neuen Mut zu schöpfen. „Die erste Halbzeit hat uns wieder gezeigt, dass wir eine sehr gute Organisation haben. Das wussten wir schon lange“, sagte etwa Michael Parensen.

Für den Abwehrspieler entscheidend ist jedoch die Entwicklung, die die Mannschaft in den vergangenen Monaten genommen hat. „Wir können auch Fußball spielen, das haben wir jetzt in den vergangenen Spielen vermehrt gezeigt. Das muss uns Selbstvertrauen geben, dass wir im Moment sehr viele Komponenten in unserem Spiel haben, die es dem Gegner schwer machen, sich gegen uns Chancen zu erspielen“, sagte Parensen. Zugleich hätte Union immer wieder „die Möglichkeit, ein Tor zu machen, weil wir individuell einfach auch gut besetzt sind.“

Union-Präsident Zingler kritisiert den DFB

Es war Andrich, der für das letzte Saisondrittel die Marschroute ausgab: „Wir müssen immer so spielen, als wäre es das letzte Spiel. Dann bin ich mir sicher, dass wir auch noch die nötigen Punkte holen.“

Derweil hat Dirk Zingler in der Debatte um das Verhalten der aktiven Fanszene gerade in den vergangenen Tagen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) heftig kritisiert. Der Union-Präsident warf dem Verband in der „Welt“ vor: „Der DFB hat den Kontakt zu und das Verständnis für die Mehrheit der Fußballfans, insbesondere der Stadionbesucher, verloren.“

Der DFB habe, so der 55-Jährige, „in den vergangenen Jahren seine natürliche Autorität verloren“. Auch durch die fehlende Kontinuität in den Spitzenpositionen habe der Verband an Integrität und Respekt verloren.

Union Berlin will vernünftiges Miteinander organisieren

Laut Zingler könne der DFB die aktuellen Probleme nicht lösen. Stattdessen bezeichnete er es als „ureigenste Aufgabe der Vereine, mit den Fanszenen und den Zuschauern ein vernünftiges Miteinander zu organisieren. Ich denke, dass der DFB vom Vereinsfußball lernen kann. Wenn er glaubt, dass er mit Menschen und Organisationen so umgehen kann wie vor zehn, 20 Jahren, dann funktioniert das nicht.“

Man darf also gespannt sein, inwiefern Union auf seine aktive Fanszene einwirken kann und wird, damit sich Szenen wie am vergangenen Wochenende nicht wiederholen. Am Sonntag hatten die Union-Ultras „HammerHearts“ Dietmar Hopp, den Mäzen der TSG Hoffenheim, mit Plakaten diffamiert und beleidigt. Die Partie gegen den VfL Wolfsburg (2:2) wurde zweimal unterbrochen und stand kurz vor dem Abbruch. Zingler bekräftigte noch einmal, dass solche Diffamierungen inakzeptabel seien.

