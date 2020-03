Kommentar: Union Berlin ist kein Aufsteiger mehr

Das Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals kam für Union Berlin spät, aber mit Wucht. 20 Minuten fehlten den Berlinern bis zum Sprung unter die letzten Vier, bis zum nächsten Schritt auf dem erhofften Weg ins Finale im Olympiastadion.

Das mag im ersten Moment nicht danach klingen, dass Union am Mittwochabend bei Bayer Leverkusen vor einer wirklichen Überraschung stand. 20 Minuten sind im Fußball schon noch eine lange Zeit, in der viel passieren kann.

Doch sie belegen auch, dass es 70 Minuten waren, in denen Union ebenbürtig war – ja, in der ersten Halbzeit sogar besser. Das lindert den Schmerz, nach eigener Führung ausgeschieden zu sein, zwar nur bedingt.

Union Berlin hat sich Respekt verschafft

Es zeigt aber auch: Union ist kein typischer Aufsteiger mehr. Keine Mannschaft, die man auf die leichte Schulter nimmt oder gar abtut als Truppe, gegen die es sich trefflich Kräfte schonen lässt.

Das macht Union ohne Zweifel noch nicht zu einem gestandenen Erstligisten. Doch der Verein mit der Bundesliga-Mitgliedsnummer 56 hat den Weg dorthin bereits eingeschlagen.

Leverkusen, einen Europa-League-Teilnehmer, zweimal im Griff zu haben, jedenfalls über weite Strecken, zeigt die Qualität dieses Kaders. Eines Kaders, der nicht wirklich lang brauchte, um sich in der Bundesliga zurechtzufinden. Er war vom ersten Spiel an in der Lage zu lernen, an seinen Aufgaben zu wachsen. Und er musste nicht verzweifelt nach einem Konzept suchen, wie man die Klasse halten kann.

Union Berlin kann zuversichtlich sein

Leverkusen war nicht der einzige Gegner, dem Union mehr als nur Paroli geboten hat. Erinnert sei an die Siege gegen Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, ja zuletzt bei Werder Bremen und bei Eintracht Frankfurt. Auftritte, die kein typischer Aufsteiger hinzulegen vermag.

Zehn Spiele dauert diese Premierensaison in der Bundesliga für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer noch. 900 Spielminuten, denen man an der Alten Försterei zuversichtlich entgegenblicken kann.

Die Leistung im Pokal-Viertelfinale in Leverkusen hat dies gerade erst wieder bestätigt.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.