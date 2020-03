DFB-Pokal: Union Berlin ist bereit für den nächsten Coup

Union-Verteidiger Keven Schlotterbeck (vorn) setzt sich gegen Freiburgs Nils Petersen durch – so war es in der zweiten DFB-Pokalrunde.

Union geht als Außenseiter in das Viertelfinale in Leverkusen. Die Chancen auf ein Weiterkommen sind allerdings größer als man denkt.

Berlin. Die Enttäuschung, im DFB-Pokal zum zwölften Mal hintereinander nicht in der heimischen Alten Försterei, sondern auswärts antreten zu müssen, ist bei Union Berlin längst verflogen. Vor dem Viertelfinalspiel bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (18.30 Uhr, Sport1) hat der Fußball-Bundesligist in den Trotzmodus umgeschaltet.

Gegen den Ligakonkurrenten „werden wir den Teufel tun und uns als Favorit hinstellen“, sagte Christopher Trimmel. Doch Unions Kapitän fügte auch hinzu: „Wir fahren dahin, um zu gewinnen.“ Es geht um den Sprung ins Halbfinale, das hatte als bislang letzte Berliner Mannschaft Hertha BSC im Jahr 2016 erreicht und davor der 1. FC Union selbst im Jahr 2001. Und es geht um mehr als 2,8 Millionen Euro Prämie, die der deutsche Fußball-Bund an jeden der vier Halbfinalisten ausschüttet.

Union Berlin ist nicht mehr der typische David

Union-Trainer Urs Fischer ist sich sicher: „Es bedarf einer außergewöhnlichen Leistung von uns“, um die Werkself nach den beiden Niederlagen in der Bundesliga (0:2, 2:3) nun im dritten Aufeinandertreffen schlagen zu können. „Du musst alles richtig machen, darfst kaum Fehler begehen. In unserem Heimspiel gegen Leverkusen hat man gesehen, dass sie Fehler eiskalt ausnutzen. Und selbst musst du dir auch etwas zutrauen und Tormöglichkeiten kreieren“, erklärte Fischer weiter.

Das klingt im ersten Moment nach einer wahren Herkulesaufgabe, die auf die Köpenicker zukommt. Doch der Bundesliga-Aufsteiger hat gerade in den letzten drei Partien nicht nur gezeigt, dass die Mannschaft keineswegs jener David ist, der auf einen schier unbezwingbaren Goliath trifft.

Union Berlin kann selbstbewusst sein

Union kann durchaus selbstbewusst in Leverkusen antreten, nachdem gegen Leverkusen, bei Eintracht Frankfurt (2:1) und gegen den VfL Wolfsburg (2:2) – allesamt Europa-League-Teilnehmer – vier wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt wurden. Und der Ligaverbleib dadurch ein großes Stück näher gerückt ist.

Selbstvertrauen kann das Fischer-Team aber auch aus den Auftritten selbst gegen das Europapokaltrio ziehen, ungeachtet der Spielausgänge. Weil die Mannschaft in diesen drei Partien wieder einen Schritt in ihrer Entwicklung vorangekommen ist.

Union Berlin kann Cleverness

Im Ligaspiel gegen Leverkusen zeigte der Bundesliga-Neuling über weite Strecken eines seiner fußballerisch besten Spiele, vielleicht sogar sein bestes. Trotz der Niederlage war Union nicht die schlechtere Mannschaft. Was fehlte, war genug Cleverness, oder auch Genügsamkeit, um nach dem späten Ausgleich mit dem zu diesem Zeitpunkt einen Zähler zufrieden zu sein. Festzuhalten bleibt jedoch: Union ist in der Lage, mit Leverkusen mithalten zu können.

Diese Genügsamkeit zeigte Union am vergangenen Sonntag gegen Wolfsburg. Trotz eigener 2:0 Führung wurde ein möglicher Sieg zwar verspielt, doch gegen die nicht nachlassenden Niedersachsen wurde nicht im Husarenstil noch mit aller Macht versucht, auf Sieg zu spielen.

Union Berlin weiß gut zu reagieren

Das nötigte auch dem Trainer ein Lob für seine Profis ab. „Die Mannschaft hat dieses Mal gut reagiert gegen stärker werdende Wolfsburger und den Punkt mitgenommen.“ Ein Remis reicht zwar im Pokal nur für eine Verlängerung und einem danach möglichen Elfmeterschießen. Doch das Wissen, auf bestimmte Spielverläufe richtig reagieren zu können, ist kein Nachteil.

Schließlich bleibt nach der Partie in Frankfurt festzuhalten: Union ist ebenfalls in der Lage, die Fehler des Gegners eiskalt zu bestrafen. Der Führungstreffer entstand nur, weil Vorbereiter Christopher Lenz geistesgegenwärtig die Abstimmungsschwierigkeiten in der Frankfurter Hintermannschaft nutzte. Das zeugt von Konzentration und Handlungsschnelligkeit. Beides wird nun auch wieder in Leverkusen benötigt.

Union Berlin hat Standards als großen Trumpf

Und sollte gar nicht mehr gehen, gibt es immer noch die Standardsituationen. Dass diese im Union-Spiel ein echter Trumpf sein können, hat gerade erst wieder das Remis gegen Wolfsburg gezeigt. Die beiden Tore durch Sebastian Andersson und Marvin Friedrich hatten jeweils in einem von Trimmel getretenen Freistoß ihren Ursprung. „Da hat man wieder gesehen, wie wichtig Standards sind“, sagte Coach Fischer.

Und dass Andersson nach neun Pflichtspielen in Folge ohne eigenes Tor seine Treffsicherheit wiedergefunden hat, muss auch kein Nachteil sein. Der schwedische Nationalspieler erzielte in Frankfurt und gegen Wolfsburg jeweils das wichtige 1:0.

Union scheint also bereit für den nächsten Coup im DFB-Pokal. Oder wie auch Trainer Fischer deutlich machte: „Wir fahren dahin, um zu gewinnen.“

