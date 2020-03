1. FC Union Berlin: Klubchef Zingler nimmt Fans in die Pflicht

Hopp-Schmähungen Union-Boss Zingler nimmt die Fans in die Pflicht

Berlin. Wie bei diversen anderen Spielen an diesem Wochenende war auch das Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg (2:2) von Diffamierungen in Richtung Dietmar Hopp überschattet. Die Partie stand wegen der Schmähungen gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim durch einen Teil der Union-Fans sogar vor dem Abbruch.

Dirk Zingler, Unions Präsident, hat die Art und Weise des Protests der Union-Fans nun stark kritisiert. „Die in diesen Tagen vielfach und heute auch in unserem Stadion gewählte Ausdrucksform des Fan-Protests ist in ihrer Symbolik nicht geeignet, für Fananliegen zu werben“, sagte der Klubchef: „Sie erreicht zwar höchste mediale Aufmerksamkeit, erzeugt aber eine breite Ablehnung berechtigter Anliegen von Fans.“

Union-Präsident Zingler ermahnt die Fans

Der Union-Boss forderte die Fans unmissverständlich auf, „innezuhalten und geeignete Ausdrucksformen für ihre Positionen zu finden. Das Recht zur freien Meinungsäußerung ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft, das auch vermeintliche Geschmacklosigkeiten einschließt. Es darf selbstverständlich dazu genutzt werden, kritikwürdige Zustände im Fußball anzusprechen. Aber die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ist die Grundlage unseres Zusammenlebens, diese gilt es zu schützen. Die Verantwortung dafür tragen wir alle gemeinsam.“

Zugleich sieht Zingler in der Art des Protests auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. „Die Diffamierung von Menschen verurteile ich aufs Schärfste, so etwas ist nicht tolerierbar. Die Verrohung des Umgangs miteinander in unserer Gesellschaft, die sich auch rund um Fußballspiele widerspiegelt, ist äußerst besorgniserregend. Vor der Herausforderung, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, stehen wir alle. Jeder Einzelne ist aufgefordert, ihr entgegenzuwirken“, sagte der Union-Präsident.

