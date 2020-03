Union gegen Wolfsburg - Wieder Anti-Hopp-Banner

Auch beim Bundesliga-Spiel des 1. FC Union gegen den VfL Wolfsburg ist es am Sonntag im Union-Fanblock zu Diffamierungen gegenüber Dietmar Hopp, den Mäzen der TSG Hoffenheim, und zu Protesten gegen den DFB gekommen. Nach gut einer halben Stunde wurden Transparente hochgehalten, auf denen zu lesen war: „2017 Kollektivstrafen abgeschafft, nun Hopp hofiert und zwei Schritte zurück gemacht! Fick dich DFB!“ Begleitet wurde der Protest vom Gesang „Ihr macht unseren Sport kaputt, ihr Wichser“.

Auf die Durchsage von Union-Stadionsprecher Christian Arbeit, die Transparente runterzunehmen, da sonst die Austragung des Spiels gefährdet sei, gab es wütende Proteste aus dem Fanblock auf der Waldseite. Die Aktion war nach wenigen Minuten beendet.

Dietmar Hopp im Fadenkreuz - Schiedsrichter unterbricht Partie

Kurz vor der Pause unterbrach Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie, als im Union-Block ein Plakat mit Dietmar Hopp im Fadenkreuz gezeigt wurde, dazu ein großes Transparent mit der Aufschrift „Hurensohn“. Bemerkenswert: Von der Haupttribüne und von der Gegengeraden schallten sofort laute „Aufhören, Aufhören“-Rufe in Richtung Union-Fan-Block.

Nach wenigen Minuten Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Die 1. Halbzeit endete bei einem Stand von 1:0 für Union.

Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, sagte in der Pause bei DAZN: „Persönliche Beleidigungen sind nicht akzeptabel. Das erste Banner war eine Äußerung der Fans, die vollkommen legitim ist. Da gab es aus meiner Sicht keinen Grund einzugreifen. Man darf sich als Fangruppe auch kritisch gegen Dinge äußern, wenn man nicht einverstanden ist, wie gegen Kollektivstrafen." Mit Bezug auf das Fadenkreuz ergänzte er: "Aber die Dinge, die am Ende passiert sind, die gehen überhaupt nicht. Das ist ein No-Go und da stehen wir auch absolut dahinter, das wird von uns nicht akzeptiert.“

Bereits am Sonnabend hatte es in Sinsheim beim Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern, in Dortmund und auch in Köln im Zuge der Fan-Proteste gegen den DFB zahlreiche Diffamierungen gegenüber Dietmar Hopp gegeben. Hoffenheim und Bayern haben daraufhin als Zeichen für ein friedliches und vernünftiges Miteinander das Fußballspielen eingestellt und sich in den letzten 13 Minuten den Ball einander zugeschoben.

Urs Fischer sagte vor dem Spiel bei Dazn zu den Vorfällen: „Der Fußball gerät in den Hintergrund. Ich verstehe, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, dass man sich äußern will. Aber es geht um die Art und Weise und das hat was mit Anstand und Respekt zu tun. Da müssen wir Lösungen finden.“

Als Auslöser der abgesprochenen Aktion von Ultra-Gruppierungen gilt die zuletzt vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgesprochene Kollektivstrafe gegen die Fans von Borussia Dortmund. Die BVB-Anhänger dürfen in den kommenden beiden Spielzeiten wegen ihrer Hopp-Schmähungen in der Vergangenheit nicht ins Sinsheimer Stadion.