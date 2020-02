Für 1. FC Union Berlin kann VfL Wolfsburg erneut ein Wendepunkt sein

Berlin. „Das wird eine richtig harte Nuss.“ Für Oliver Glasner, den Trainer des VfL Wolfsburg, ist klar, dass der kommende Gegner alles andere als eine leichte Aufgabe werden wird. Wobei der Österreicher dabei Schachtjor Donezk und das Achtelfinalduell in der Europa League im Blick hatte.

Den Niedersachsen bietet sich eine Riesenchance, in Europa weiter für Furore zu sorgen. Was dies für das anstehende Duell in der Bundesliga gegen den 1. FC Union bedeutet? Urs Fischer, Coach des Aufsteigers, sieht jedenfalls keine Auswirkung des Wolfsburger Europa-Hochs für das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr, Alte Försterei).

„Ich weiß nicht, ob sie uns ernst oder nicht ernst nehmen. Ich denke aber schon, dass sie uns ernst nehmen“, erklärte Fischer: „Wir müssen das Spiel mit dem entsprechenden Fokus angehen und 90 Minuten unsere Arbeit verrichten. Das war auch in Frankfurt so.“ Am vergangenen Montag war dadurch mit dem 2:1 der dritte Auswärtssieg der Saison herausgesprungen. „Und ich glaube nicht, dass Frankfurt uns unterschätzt hat“, so Fischer.

Union Berlin startete seine Entwicklung in Wolfsburg

Nichtsdestotrotz hat auch das zweite Erstligaspiel zwischen den Köpenickern und den Niedersachsen für Union keine geringe Bedeutung. Schon das Hinspiel markierte einen Wendepunkt in der noch kurzen Bundesliga-Historie der Berliner. Das Rückspiel könnte nun zu einem weiteren dieser Wendepunkte für das Fischer-Team werden.

Im Hinspiel Anfang Oktober trat Union erstmals mit einer Dreier-Abwehrkette im Fußball-Oberhaus an. VfL-Coach Glasner hatte seinerzeit Union dafür gelobt, das VfL-System gespiegelt zu haben und „unser Spiel zu ihrem Spiel“ gemacht zu haben.

Für Union bedeutete das 0:1 am siebten Spieltag jedoch den Startschuss für die spielerische Weiterentwicklung, nachdem der Aufsteiger die ersten sechs Spieltage zunächst einmal dafür genutzt hatte, sich in der Liga zurechtzufinden.

Der Spielplan hilft Union Berlin

Jetzt bietet sich Union die große Chance, einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt, weg aus dem Abstiegskampf zu machen. Es ist der Spielplan, der den Berlinern dabei ein wenig in die Karten spielt – die direkten Duelle der Konkurrenten, Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC am Freitag (nach Redaktionsschluss beendet) sowie Mainz 05 gegen den SC Paderborn am Sonnabend machen dies möglich.

Ein Sieg gegen Wolfsburg, und der Weg aus dem Abstiegskampf könnte gefunden sein. In jedem Fall dürfen sich die 22.012 Zuschauer in der ausverkauften Alten Försterei auf die Begegnung zweier Mannschaft freuen, die voller Selbstvertrauen sind.

Trainer Fischer erwartet souveräne Wolfsburger, deren Auftritt beim 3:0 im Europa-League-Spiel bei Malmö FF war für ihn ein „solider Auftritt“. Wie schon bei Frankfurt erwartet Fischer auch bei den Wolfsburgern kaum Nachwirkungen durch das Spiel unter der Woche.

Union Berlin muss Wolfsburger Fehler nutzen

„Bei allen Mannschaften, die europäisch spielen, ist der Kader enorm groß. Man sieht ja auch, es wird immer wieder rotiert“, sagte Fischer. Auch die Zeit, um zu regenerieren, werde ausreichen.

Es wird um Nuancen gehen, die das Spiel entscheiden können. Fischer machte deutlich: „Du musst da sein, wenn der Gegner auch mal einen Fehler macht. Auch eine Führung spielt dir in die Karten.“ Zwei Punkte, die seine Mannschaft zuletzt in Frankfurt umsetzen konnte.

Union scheint also bereit, um für den nächsten Meilenstein in seiner Premierensaison zu sorgen. Eines wollen die Köpenicker für ihren Gegner aber in jedem Fall sein: eine richtig harte Nuss.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.