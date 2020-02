1. FC Union Berlin: Coach Fischer erwartet souveräne Wolfsburger

Aufsteiger Union trifft am Sonntag zu altbekannter Anstoßzeit auf Wolfsburg, das im Europapokal viel Selbstvertrauen gesammelt hat.

Berlin. Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin, erwartet im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (13.30 Uhr, Alte Försterei) einen selbstbewussten Gegner. „Wolfsburg hat die letzten Aufgaben souverän gelöst, gerade durch ein 3:0 in Malmö das Achtelfinale in der Europa League erreicht. Das wird eine reizvolle Aufgabe“, sagte Fischer.

Tatsächlich hat der VfL im Februar in sechs Spielen in Bundesliga und Europapokal fünf Siege und ein Unentschieden geholt. Union hat zuletzt vor allem auswärts mit den Siegen bei Werder Bremen (2:0) und Eintracht Frankfurt (2:1) eine gute Visitenkarte abgegeben.

Union Berlin schöpft nahezu aus dem Vollen

Personell kann der Aufsteiger nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mit Akaki Gogia (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Laurenz Dehl (Reha nach Knie-Operation), Joshua Mees (Oberschenkelverletzung) und Manuel Schmiedebach (muskuläre Probleme) fehlen lediglich die schon länger Verletzten.

Einen Vorteil ob der ungewöhnlichen Bundesliga-Anstoßzeit von 13.30 Uhr, die Union aus den Zweitliga-Tagen noch bestens vertraut ist, sieht Fischer nicht. „Es ist ja auch schon eine weile her. Aber die Anstoßzeit hat schon Einfluss auf die Vorbereitung“, sagte Fischer.

