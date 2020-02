Der 1. FC Union Berlin kann sich nur selbst aufhalten

Die Profis des 1. FC Union streben geschlossen in Richtung Klassenerhalt.

Aufsteiger Union hat in den ersten sechs Rückrundenspielen gezeigt, wie groß die Chance auf den Klassenerhalt ist. Dies sind die Gründe dafür.

Berlin. Über die Rangfolge von Siegen im Hinblick auf ihre Wichtigkeit lassen sich abendfüllende Diskussionen führen. Nach dem 2:1 des 1. FC Union bei Eintracht Frankfurt war es Urs Fischer jedoch wichtig, folgendes festzustellen: „Das waren sehr wichtige drei Punkte für uns. Die könnten am Ende der Endabrechnung wirklich wichtig sein.“

Wenn die ersten sechs Rückrundenspiele in der Fußball-Bundesliga eines gezeigt haben, dann wie groß die Chance für den Aufsteiger auf den Klassenerhalt wirklich ist. Die Morgenpost nennt fünf Gründe dafür, warum Union sich auf dem Weg ins zweite Bundesliga-Jahr nur selbst aufhalten kann.

Union Berlin hat eine gute Ausgangsposition

Deutliche Tabelle. Von den Protagonisten – allen voran den Trainern – gern zur Momentaufnahme degradiert, ist die Tabelle vor allem ein Abbild des Leistungsstandes. Union ist nach 23 Spieltagen Zehnter, liegt mit 29 Punkten neun Zähler vor Fortuna Düsseldorf auf Relegationsplatz 16 und deren zwölf vor den beiden Abstiegsplätzen.

Pessimisten werden nun bemängeln, dass Union mit dem Sieg in Frankfurt nur den alten Abstand auf Düsseldorf wieder hergestellt hat. Realisten werden ihnen zustimmen - mit dem Verweis, dass die Konkurrenz jedoch ein Spiel weniger hat, um Union noch abzufangen. Ganz zu schweigen davon, dass nun nicht alle sieben hinter Union platzierten Mannschaften plötzlich von Sieg zu Sieg eilen werden.

Und: Union hat nach sechs Rückrundenspielen mit neun Punkten gleich fünf Zähler mehr geholt als zum gleichen Zeitpunkt der Hinrunde. Stand jetzt ist das ein deutliches Signal in Richtung Klassenerhalt.

Union Berlin spielt geordnet in der Defensive

Defensive Ordnung. Wichtigster Schlüssel für die bislang gute Rückrunde ist einmal mehr die Defensive. 36 Gegentore hat Union bislang kassiert, so wenig wie keine andere Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte. Das spricht für das insgesamt gute Abwehrverhalten, das der von Trainer Fischer propagierten Ordnung folgt. „Gerade in der ersten Hälfte hatten wir das Spiel wirklich gut im Griff, die Mannschaft war sehr aktiv, hat immer wieder Balldruck bekommen“, erklärte Fischer.

Unions Abwehrspieler Florian Hübner (l.) feiert mit Torwart Rafal Gikiewicz den Sieg in Frankfurt.

Foto: Uwe Anspach / dpa

Schon vor zwei Wochen beim 2:0 in Bremen war dies die Grundlage für den Auswärtssieg. In Frankfurt musste nun Eintracht-Coach Adi Hütter anerkennen: „Union hat sehr clever gestanden, das war eine taktisch disziplinierte Mannschaftsleistung. Wir haben zu langsam gespielt.“ Dass Florian Hübner den inzwischen fast schon etablierten Keven Schlotterbeck (krank) ersetzen musste, fiel dabei nicht ins Gewicht.

„Ich denke, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben. Wenn wir organisiert auftreten und unsere Tugenden auf den Platz bringen, hat es jeder Gegner schwer. Im Moment bekommen wir sie auf den Platz, deshalb holen wir auch entsprechend Punkte“, sagte Abwehrspieler Marvin Friedrich.

Union Berlin agiert in der Offensive selbstbewusst

Offensives Selbstbewusstsein. Auf dieser für einen Bundesliga-Neuling erstaunlich gefestigten Basis lässt sich ein gesundes Selbstvertrauen für eigene Angriffe entwickeln. Sinnbildlich dafür steht Sebastian Andersson, der in Frankfurt zum 1:0 traf und auch am zweiten Union-Tor maßgeblich beteiligt war.

„Es ist manchmal so, dass man als Stürmer eine Zeit lang nicht trifft. Aber man muss dies akzeptieren, ansonsten wird es schwierig. Es war wirklich eine lange Zeit, aber das ist Bundesliga“, sagte der Schwede zum Ende seiner acht Spiele langen Torflaute. Für Mitspieler Christopher Lenz ist Andersson „unglaublich wichtig für unser Spiel, ob er trifft oder nicht. Er sichert die Bälle, verlängert sie, ist unglaublich präsent. Beim Anlaufen des Gegners ist er die erste Position, die uns hilft zu verteidigen.“ Das versetzt Außenverteidiger wie Lenz auch immer wieder in die Lage, sich selbst ins Angriffsspiel einzubringen.

Union-Stürmer Sebastian Andersson (l.) schiebt zur Führung für Union ein, Frankfurts Martin Hinteregger kann nur noch hinterherschauen.

Foto: Revierfoto / pa / dpa

So wie vor dem 1:0, als Lenz Frankfurts fehlende Abstimmung zum Ballgewinn nutzte und Andersson in Szene setzte. „Für ihn freut es mich speziell, weil er wieder sehr viel dafür aufgewendet hat“, sagte Trainer Fischer über Anderssons Tor, „er stand da, wo er stehen muss. Entscheidend war, dass Lenz durchläuft und etwas provoziert.“ Union traut sich mehr zu, Resultat ist Platz acht in der Rückrundentabelle – nur Frankfurt und Köln waren aus der unteren Liga-Hälfte seit der Winterpause minimal besser.

Union Berlin entwickelt sich solide

Solide Entwicklung. All das ist das Ergebnis einer soliden Entwicklung, die Union seit Saisonbeginn durchläuft. „In der Hinrunde war uns wichtig, dass wir unsere Defensive wieder stärken. In den ersten Spielen haben wir einfach zu viele Gegentore bekommen. Offensiv sind wir durch die Umschaltmomente oder die Ballsicherungen immer gefährlich. Natürlich versuchen wir jetzt in der Rückrunde, auch fußballerisch noch etwas dazuzulernen“, erklärte Lenz.

Das wirklich Wichtige dabei ist: Union lässt sich durch Rückschläge nicht mehr aus der Bahn werfen. Ob chancenlos in Dortmund (0:5) oder leichtfertig gegen Leverkusen (2:3) – Niederlagen werden als Auftrag verstanden, an den Fehlern zu arbeiten. So gibt sich keine Mannschaft, die um den Klassenerhalt zittert.

„Die Spieler sind sehr selbstkritisch, das hört man auch immer wieder nach den Spielen. Es ist doch normal, dass wir als Aufsteiger gewillt sind dazuzulernen. Da zieht die Mannschaft sehr gut mit“, sagte Trainer Fischer.

Union Berlin profitiert vom ruhigen Umfeld

Ruhiges Umfeld. Trotz aller möglichen Nebenkriegsschauplätze (Niederlagenserie in der Hinrunde, unzufriedene Spieler, etc.) präsentiert sich Union nach außen als geschlossene Einheit.

Das schafft in der Öffentlichkeit Vertrauen in die handelnden Personen und zeigt dem Gegner, dass er alles andere als einem normalen Bundesliga-Aufsteiger gegenübersteht. Eintracht Frankfurt hat dies gerade erst zu spüren bekommen.

