1. FC Union Berlin: Subotic ist ein Star für alle Fälle

Foto: Eberhard Thonfeld via www.imago-images.de / imago images/Camera 4

Berlin. Dass Neven Subotic durchaus das Zeug zum Philosophen hat, ist allgemein bekannt. Der 31 Jahre alte Verteidiger des 1. FC Union und zweimalige deutsche Meister mit Borussia Dortmund zeigt dies immer wieder, wenn er über seine Stiftung spricht, die sich für sauberes Trinkwasser in Afrika einsetzt.

Doch nach dem 2:0 des Bundesliga-Aufsteigers gegen den FC Augsburg fehlten auch ihm die Worte, wenigstens für einen Moment. Wie wichtig der Erfolg gegen die Schwaben gewesen ist angesichts der vier Spiele ohne Sieg zuvor? „Das ist schwer zu beantworten“, sagte Subotic und kam tatsächlich ins Grübeln.

„Wenn wir verloren hätten, wären wir dann in ein Tief geraten? Ich glaube nicht, weil wir auch in der Hinrunde schon eine ähnliche Situation hatten“, wusste sich Subotic dann doch aus dem verbalen Engpass zu befreien. Die Phase mit den vier Niederlagen in der Hinrunde „hat uns auch nicht wirklich dahingehend geschwächt, dass sich etwas verändert hat. Wir sind immer mit dem gleichen Enthusiasmus, mit der gleichen Intensität auf den Platz gegangen“, fuhr Subotic fort.

Subotic freut sich über drei Punkte für Union Berlin

Es sind solche Momente, in denen sich zeigt: Subotic ist ein Star für alle Fälle. Das zeigt sich gerade dann, als er dann doch einen Grund für die Wichtigkeit des Sieges gegen Augsburg findet. Und dabei vor allem über das Innenleben der Mannschaft philosophiert.

Unions Neven Subotic (l.) stoppt den Augsburger André Hahn.

Foto: Boris Streubel / Bongarts/Getty Images

„Wichtig war für uns, dass wir selbst in einem super-ekligen Spiel, wo wir uns eigentlich nicht wohlfühlen, weil wir schon denken, das ist ja kein Fußball mehr, trotzdem drei Punkte mitnehmen können“, erklärte der ehemalige serbische Nationalspieler.

Er weiß: „Vor allem in den Spielen gegen Mannschaften, die auch nicht ihre Stärken im spielerischen Bereich haben, werden wir noch viel häufiger in solche Situationen kommen, gerade in Spielen, in denen keiner mit einem Unentschieden zufrieden ist.“

Union-Trainer Fischer lobt Subotic

Wie wichtig Subotic für Union ist, offenbarte der Profi innerhalb weniger Minuten. Erst brachte er seine Mannschaft mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit fast fünf Jahren in Führung, kurze Zeit später steht er als erfahrener Abwehrspieler wieder hinten und hält die Defensive zusammen, wirft sich in Augsburger Schüsse, grätscht, organisiert seine Nebenleute.

„Solche Spieler brauchst du genau für solch schwierige Momente“, lobte Trainer Urs Fischer seinen Abwehrmann, „nach dem 2:0 fand ich es fast noch ein bisschen noch extremer, diese Phase, wo du ein gutes Gefühl hast, aber trotzdem konzentriert bleiben musst. Ein 2:0 ist fast noch gefährlicher als ein 1:0, weil du dich in Sicherheit fühlst.“

Gerade dann sei Routine gefragt, die Subotic aus knapp 300 Profispielen ohne Zweifel mitbringt. „Dann braucht es Routine. Spieler mit Verantwortung, die vorangehen, Leader sind, die auch mit Kommunikation das Ganze zusammenhalten. Das hat er schon sehr gut gemacht“, machte Fischer deutlich.

Subotics Erfahrung hilft Union Berlin

Im richtigen Moment, vor der Auswärtswoche mit den Gastspielen in Dortmund, im DFB-Pokal-Achtelfinale beim SC Verl und bei Werder Bremen, hat Subotic wieder auf sich aufmerksam gemacht.

Auch gegen den Augsburger Marco Richter behält Union-Verteidiger Neven Subotic (l.) die Lufthoheit.

Foto: Boris Streubel / Bongarts/Getty Images

Im Wintertrainingslager an der spanischen Mittelmeerküste wirkte er schon mal wie ein Einzelgänger. Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, sagte damals über die Führungsrolle des Innenverteidigers: „Neven würde sich selbst so interpretieren, dass er seine Qualitäten auch einbringt. Wir als Außenstehende hätten es vielleicht lieber lautstärker. Es kann aber sein, dass er den Spielern so hilft.“

Seine Einsatzbereitschaft, auch die Erfahrung, wie beim Führungstor gegen Augsburg im richtigen Moment am richtigen Fleck zu stehen, hilft Union im nächsten Spiel in Dortmund in jedem Fall.

Subotic erwartet „Pokalspiel“ in Dortmund

Was er bei seinem ehemaligen Klub erwartet? „Mehr Fußball. Und noch mehr Kampf, es wird noch schwieriger für uns, so in das Spiel zu kommen, wie wir das gegen Augsburg gemacht haben“, weiß Subotic, „gefühlt wird das für uns ein Pokalspiel werden.“

Natürlich wird ihn die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte emotional mitnehmen. Schon im Hinspiel in der Alten Försterei durfte Subotic Huldigungen aus dem Dortmunder Fanblock entgegennehmen. Doch Subotic ist Profi genug, um seine Gefühlswelt 90 Minuten der Aufgabe unterzuordnen, die auf Union am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) wartet.

„Wir sind zwar Aufsteiger, das bedeutet aber nicht, dass es gegen uns einfacher ist zu spielen“, sagte Subotic. Erst recht nicht mit einem Subotic in der Form des Augsburg-Spiels.

