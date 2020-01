Union gegen Leipzig: Mit einer gehörigen Portion Mut

Wenn Union Berlin am Sonnabend gegen Leipzig in die Rückrunde startet, hofft Coach Fischer auf eine couragierte Leistung seines Teams.

Berlin. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, den guten alten Duden zurate zu ziehen. Mut, steht da, ist die Fähigkeit in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. „Dieses Wort ist aus meiner Sicht sehr treffend“, sagt Trainer Urs Fischer. Denn der Schweizer und seine Mannschaft brauchen genau diesen gleich in mehrfacher Hinsicht, wenn der 1. FC Union am Sonnabend zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig (18.30 Uhr, Sky) antritt.

Zum einen wäre da der Gegner. Ausgerechnet der Tabellenführer, der Herbstmeister, die laut Fischer „beste Mannschaft der Vorrunde“, die auf den Aufsteiger wartet. Neu ist die Aufgabe nicht. Schließlich musste Union schon zum Saisonstart gegen RB ran. „Wir hatten im ersten Spiel Anschauungsunterricht, wie es läuft“, sagt Trainer Fischer zum 0:4 im vergangenen August.

Union Berlin hofft auf die Rückkehr zweier Innenverteidiger

Wie es gegen Leipzig laufen kann, haben aber auch andere Partien gezeigt. Mainz ging mit 0:8 gegen das Team von Julian Nagelsmann unter, Wolfsburg wurde im Pokal mit 1:6 weggefegt und auch Köln und Hertha BSC kassierten vier Gegentore. Damit Union am Sonnabend nicht wieder Ähnliches passiert, heißt es also mutig sein, sich nicht von der Übermacht des Gegners einschüchtern lassen. „Es wird Spielphasen geben, in denen Leipzig dominant sein wird. Die gilt’s in erster Linie zu überstehen“, weiß Fischer. „Es sollte aber bei dir nicht auslösen, dann zu weichen, statt weiter nach vorne zu gehen. Du musst versuchen, in der nächsten Aktion wieder mutig anzulaufen.“

Ob die Berliner dabei aus einer Vierer- oder Fünferkette heraus agieren, bleibt abzuwarten. Die taktische Variante hängt auch davon ab, welcher Innenverteidiger bis Sonnabend fit genug ist. Gerade hat Fischer mit Neven Subotic, Marvin Friedrich und Michael Parensen nur drei gesunde Abwehrspieler zur Verfügung. Das spricht eher für die Viererkette, weil nur zwei Innenverteidiger gebraucht werden und sich Fischer so noch eine Wechseloption offen hält.

Union-Fans planen erneuten Stimmungsboykott

„Es gibt aber auch Lichtblicke“, sagt Fischer zu seinem Sorgenkind Innenverteidigung. Florian Hübner und Lennard Maloney haben bereits komplette Einheiten bestritten, nur für Keven Schlotterbeck wird es bis Sonnabend eng. Der 22-Jährige, der noch an den Folgen eines Bänderrisses im Knie laboriert, ist krank. „Es steht noch ein Training an, und dann sehen wir, wer zum Schluss im Aufgebot steht“, sagt Fischer. Auch hinter Kapitän Christopher Trimmel steht noch ein Fragezeichen. Der Österreicher ist ebenfalls krank.

„Es ist eng im Moment, schauen wir mal“, sagt Fischer. Beim Thema Personal macht sich bei Union also eher etwas Unmut breit. Trotzdem wollen sie in Leipzig „Punkte mitnehmen nach Berlin“, sagt Fischer. Dabei müssen sie wieder einmal in der ersten Viertelstunde auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten. Die 7000 bis 8000 mitreisenden Union-Anhänger planen wie schon im Hinspiel einen Stimmungsboykott gegen die ungeliebten Leipziger. Also geht es erstmal ohne Rückendeckung aus dem eigenen Lager gegen den Tabellenführer – auch hierfür braucht es Mut.

„Wir haben es schon angesprochen. Wir kennen es aus dem Hinspiel. Wir müssen uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Die Fans haben sich dazu entschieden. Punkt“, sagt Fischer. „Für mich ist entscheidend, dass die Mannschaft vom ersten Moment an bereit für die Aufgabe ist.“ Im Hinspiel ging es sowieso erst bergab, als die Fans mit dem Anfeuern begannen...

