1. FC Union Berlin bangt um Joshua Mees

Unions Mittelfeldspieler Mees verletzt sich am Mittwochnachmittag am linken Oberschenkel. Weiterer Einsatz in Spanien ist fraglich.

Orihuela. Die Übungseinheit von Union Berlin am Mittwochnachmittag im Trainingslager in Spanien endete mit einer Hiobsbotschaft. Joshua Mees verletzte sich beim abschließenden Torschusstraining am hinteren linken Oberschenkel und wird vermutlich für die restlichen Tage an der Mittelmeerküste ausfallen.

Der Offensivspieler sackte kurz nach seinem Schuss zu Boden und blieb dort liegen. Mit dick bandagiertem Oberschenkel wurde Mees vom Feld geführt und per Golfcart ins Teamhotel gefahren wurde. Sein rotes Trainingsshirt hatte der 23-Jährige dabei über das Gesicht gezogen.

Maloney, Schmiedebach und Maciejewski sind schon in Berlin

Bereits am Dienstagabend hatte Lennard Maloney das Trainingslager verlassen. Der Innenverteidiger hatte sich im Testspiel am Montag beim 2:2 gegen den belgischen Zweitligisten Royale Union Saint-Gilloise am Knie verletzt. Weitere Untersuchungen in Berlin sollen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Auch Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach, der zum zweiten Mal Vater wurde, sowie der zu Beginn des Trainingslagers erkrankte U19-Spieler Tim Maciejewski hatten Spanien bereits verlassen.

