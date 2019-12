1. FC Union Berlin: Berlins größter Weihnachtschor singt heute in der Alten Försterei

Tausende Kerzen, tausende Stimmen und dazu die Weihnachtsgeschichte – am Montag steigt das traditionelle Weihnachtssingen in der Alten Försterei des 1. FC Union.

Aufsteiger Union lädt zum 17. Mal zum Weihnachtssingen in die Alte Försterei. Eine Tradition, die 2003 halblegal ihren Ursprung fand.

Weihnachtssingen Berlins größter Weihnachtschor singt in der Alten Försterei

Berlin. Für viele ist es der stimmungsvolle Beginn der besinnlichen Tage. Wenn der Schein Tausender Kerzen die Herzen erwärmt, wenn die Weihnachtsgeschichte – verlesen von Pfarrer Ullrich Kastner – die „Stille Nacht“ umrahmt und ein Posaunenchor „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ einleitet, dann ist Weihnachtssingen in der Alten Försterei.

Alle Jahre wieder wird das Stadion des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union am Tag vor Heiligabend zur Kirche, gefüllt mit 28.500 Frauen, Männern und Kindern, die ab 19 Uhr Berlins größten Weihnachtschor bilden. Stimmlich geleitet vom Chor des Emmy-Noether-Gymnasiums, 90 Minuten lang, so lang wie ein Fußballspiel eben dauert.

Kerze und Liederbuch erhalten jene glücklichen Gewinner der Ticketverlosung gratis, eine Spende für die Nachwuchsabteilung ist dennoch willkommen.

Premiere im Jahr 2003 mit 89 Fans von Union Berlin

Daran war vor 16 Jahren nicht einmal zu denken, als 89 Mitglieder des Fanclubs „Alt-Unioner“ sich aufmachten, das Stadion in Guerilla-Manier zu entern, um ein vielleicht letztes Weihnachtsfest in ihrem „Wohnzimmer“ zu feiern, den drohenden Sturz aus dem Profifußball samt drohender Insolvenz des Vereins vor Augen.

Doch das Weihnachtssingen, das während der Stadionsanierung 2008 einmalig im Luisenhain vor dem Rathaus Köpenick stattfand, wuchs von Jahr zu Jahr. Zur 17. Auflage wurden die begehrten Tickets unter den mittlerweile rund 35.000 Mitgliedern erstmals verlost.

„Alt-Unioner“ Torsten Eisenbeiser, der den Gesang 2003 erstmals anstimmte, nannte das Weihnachtssingen einst ein wahr gewordenes Märchen. Eines, das inzwischen zeitversetzt und leicht gekürzt im Fernsehen gezeigt wird (RBB, 20.15 Uhr) und unzählige Nachahmer gefunden hat.

Das Original gibt es nur bei Union Berlin

Das Original gibt es nur in der Alten Försterei. Als Symbol dafür, wie einfach ein Miteinander geht in einer Zeit, in der das Miteinander immer schwerer zu werden scheint.

