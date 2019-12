Union Berlin startet bereits in die Rückrunde

Aufsteiger Union kann am Dienstagabend gegen die TSG 1899 Hoffenheim seine gute Hinserie mit dem fünften Heimsieg in Folge veredeln.

Bundesliga Union startet bereits in die Rückrunde

Berlin. Das letzte Heimspiel des Jahres gegen die TSG Hoffenheim hält für Union Berlin gleich zwei Premieren bereit. Zum einen ist es das erste Duell der Berliner überhaupt gegen die Kraichgauer. Und zum anderen ist die Partie am Dienstagabend (20.30 Uhr) die erste in der noch jungen Bundesliga-Geschichte, in der die Alte Försterei nicht ausverkauft sein wird.

Das liegt logischerweise nicht am Heimbereich, für den es bereits seit Wochen keine Karten mehr gibt. Die Gäste bringen nur rund 800 bis 1000 Fans mit – was für ein Spiel unter der Woche jedoch auch aller Ehren wert ist.

Union gegen Hoffenheim – das ist das Duell zweier Mannschaften, die sich in der Tabelle inzwischen angenähert haben. Weil die Köpenicker ihren Weg zum Klassenerhalt konsequent fortgesetzt haben, während die TSG gerade auf der Suche nach ihrer Identität ist.

Hoffenheim hinkt Union Berlin hinterher

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2008 stand Hoffenheim für unglaublich schnellen und effektiven Angriffsfußball. Vor allem unter Julian Nagelsmann hatte die TSG noch einmal einen Aufschwung erlebt. Nagelsmann verließ Hoffenheim in Richtung Osten, wo er RB Leipzig in nur wenigen Wochen zu einem Titelkandidaten entwickelte.

Unter dem neuen Trainer Alfred Schreuder macht die Mannschaft spielerisch ebenfalls vieles richtig. Doch vor allem in den vergangenen Wochen hinkt die Qualität im Abschluss den Ansprüchen der Hoffenheimer hinterher.

Nur einen Punkt holte die TSG aus den vergangenen vier Bundesliga-Spielen. Viel eklatanter ist jedoch die Tordifferenz aus diesen Partien – 5:13. Europapokal-Hoffnungen lassen sich so nicht erfüllen. Es ist bezeichnend, wenn Trainer Schreuder nach dem 2:4 gegen den FC Augsburg fordert: „Vorn brauchen wir noch ein bisschen Qualität.“ Die Rede ist von ein, zwei neuen Spielern in der Winterpause.

Union Berlin baut auf seine Heimstärke

Hoffenheims derzeitige Schwäche könnte Union auf dem Weg zum fünften Heimsieg in Folge ohne Gegentor entgegenkommen. Gerade vor eigenem Publikum hat sich der beste Aufsteiger der Saison zu einem Gegner entwickelt, der nur schwer zu schlagen ist.

„Unsere Fans sind ein zentraler Punkt“, sagte Trainer Fischer, „das gibt dir auch immer wieder Luft in schwierigen Phasen. Und es hilft dir auch immer wieder, mal über das Limit zu gehen. Jeder fühlt sich in seinem eigenen Wohnzimmer am wohlsten.“

Vor diesem Hintergrund und der sportlichen Entwicklung, die die Köpenicker genommen haben, machte Michael Parensen deutlich: „Wir wollen Hoffenheim unsere Spielweise aufzwingen.“ Soll heißen: gefestigte Defensive und schnelles Umschaltspiel nach vorn.

Personaländerungen bei Union Berlin möglich

Ob Parensen wie zuletzt in den Aufsteigerduellen gegen den 1. FC Köln (2:0) und beim SC Paderborn (1:1) erneut in der Anfangsformation zu finden sein wird, ist fraglich. Vor Beginn der englischen Woche hatte Fischer betont, dass es auch wichtig ist, mit den eigenen Kräften gut zu haushalten.

Somit könnte Neven Subotic in die Abwehr zurückkehren, der in Paderborn nur auf der Bank gesessen hatte. Zudem steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Christopher Lenz. Ken Reichel könnte ihn ersetzen. Auch der Einsatz von Toni Kroos ist fraglich.

„Wichtig ist, dass wir unsere Leistung bestätigen, die wir in den vergangenen Spiel doch immer wieder gezeigt haben“, forderte Fischer. Gebetsmühlenartig mahnte der Union-Coach an, dass 20 erreichte Punkte zu diesem Zeitpunkt der Saison sehr gut seien, damit das Ziel Klassenerhalt jedoch eben auch noch nicht erreicht ist.

Union-Trainer Fischer warnt vor Hoffenheimer Mischung

Folglich warnte der Schweizer auch vor der Spielweise der Hoffenheimer. „Sie haben zwei Gesichter“, sagte Fischer, sind in einigen Spielen eher abwartend, dann aber auch wieder hochstehend und pressend.“

Anders als sein Team sei die TSG auch „eine Mannschaft, die sich ein bisschen über Ballbesitz definiert – das macht sie wirklich sehr gut. Und sie bekommt auch die Mischung aus Ballbesitz und schnellem Spiel hin.“

Fischer nannte mit Sargis Adamyan und Ihlas Bebou zwei Hoffenheimer Angreifer, auf die es besonders aufzupassen gilt. „Das sind sehr schnelle Spieler“, so der Schweizer.

Union Berlin darf im Endspurt nichts verschenken

Auch wenn Union die halbe Miete für das Saisonziel bereits eingefahren hat (der Faustregel folgend, dass 40 Punkte zum Verbleib in der Bundesliga reichen) und damit gefühlt die Rückrunde mit dem Hoffenheim-Spiel bereits beginnt, soll und darf im Jahresendspurt gegen Hoffenheim und am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr, Sky) nichts verschenkt werden.

„Jeder Punkt, der auf unser Konto kommt, hilft unserem Ziel“, erklärte Fischer. Und das bleibt trotz der Aussicht, mit einem Erfolg zumindest bis Mittwoch auf einen einstelligen Tabellenplatz (Rang acht) klettern zu können, bei Union Berlin immer noch das Gleiche: Klassenerhalt.

