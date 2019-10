Unions Andrich: „Gegen Hertha müssen wir alle Fighter sein“

Aufsteiger Union schickt mit dem Sieg im Pokal in Freiburg eine Kampfansage an den Lokalrivalen. Und hat für Hertha schon einen Plan.

Berlin. Die Frage nach dem Wunschgegner im DFB-Pokal-Achtelfinale war beim 1. FC Union schnell beantwortet: ein Heimspiel. Schließlich ist es sechs Jahre her, dass die Köpenicker im nationalen Cupwettbewerb in ihrer Alten Försterei antreten durften (0:3 im Achtelfinale gegen Kaiserslautern).

Auf das nächste Heimspiel braucht der Fußball-Bundesligist allerdings nicht lange zu warten. Am Sonnabend (18.30 Uhr) kommt Hertha BSC zum ersten Hauptstadt-Derby: Und Union hat eine Kampfansage an den Lokalrivalen gesendet.

Nicht etwa in verbaler Form, sondern mit dem Auftritt im Zweitrundenspiel beim SC Freiburg (3:1). Trotz großer Rotation (sechs Spieler), trotz erneut veränderter Taktik und trotz des Umstandes, auswärts antreten zu müssen, wankte Union im Breisgau nicht. Und das bei einer Mannschaft, die als Tabellendritter mit 17 Punkten seit Wochen Fußball-Deutschland überrascht.

Union glaubt bis zum Schluss an seine Chance

„Wenn du auswärts drei Tore schießt und in Freiburg gewinnst, musst du ein gutes Gefühl bekommen. Leipzig hat hier gerade erst verloren“, sagte Torwart Rafal Gikiewicz. Tatsächlich war Union zwar bei Standards anfällig, gönnte dem Gegner ansonsten aber nur wenig. In der zweiten Halbzeit musste Gikiewicz nicht einmal eingreifen.

Das spricht für den Teamgeist und für die Fitness der Mannschaft. „Wir wissen, dass wir mit jedem Gegner mithalten können“, erklärte Joshua Mees, Schütze der Union-Führung: „Wir haben gegen Bayern nur ganz knapp verloren, jetzt gegen Freiburg wieder dagegengehalten, sie sogar zweimal geschlagen.“

Unions Spiel in Freiburg war unspektakulär, dafür am Ende abgezockt. Der Glaube an die eigene Chance bis hinein in die Schlussphase hatte das Team von Trainer Urs Fischer bereits in der Aufstiegssaison ausgezeichnet. Er ist auch gegen Hertha, für den Kampf um den Klassenerhalt allgemein, ein wichtiger Trumpf.

Unions Andrich geht mit gutem Beispiel voran

„Am Ende zählt es, dass wir eine Runde weiter sind“, fasste Robert Andrich den Abend von Freiburg zusammen. Und er sieht eine klare Marschroute für das Derby und den weiteren Saisonverlauf.

„Wir müssen darüber kommen, dass wir eklig sind, uns in die Zweikämpfe reinhauen, dass wir hinten so wenig wie möglich zulassen und versuchen, nach vorn Nadelstiche zu setzen“, erklärte der Mittelfeldspieler: „Das muss unser Spiel werden. Dann wird es für jeden Gegner schwierig.“

Seit Wochen geht Andrich dabei mit gutem Beispiel voran. Auch was das Selbstvertrauen beim Aufsteiger betrifft. „Der Ball wurde direkt nach vorn gespielt, Ujah hat super abgelegt auf mich und ich habe ihn dann gekonnt unten eingeschoben. Ich war jetzt auch mal dran mit einem Tor“, umschreibt er seinen Treffer zum 2:1, der Union auf die Siegerstraße gebracht hatte.

„Wir wollen zeigen: Berlin sieht Rot“

Dass das Derby gerade für Andrich dennoch kein x-beliebiges Spiel sein kann, liegt in seiner Hertha-Vergangenheit begründet. Beim Lokalrivalen durchlief er sämtliche Jugendabteilungen, ehe er den Klub 2015 wegen Perspektivlosigkeit verließ.

„Elf Jahre gehen nicht spurlos an einem vorbei, aber das Kapitel Hertha ist abgehakt. Ich werde am Sonnabend niemandem etwas schenken“, sagte Andrich. Und er schwor seine Teamkollegen schon mal auf den Derby-Sonnabend ein: „Dass wir an diesem Tag alle Fighter sein müssen, ist klar.“

Praktisch alle im Kader erleben mit Union ihr erstes Derby gegen Hertha. Lediglich Michael Parensen war bei den vier Zweitliga-Duellen (2010/11, 2012/13) bereits dabei. Und auch wenn Hertha favorisiert ist: „Wir wollen zeigen, Berlin sieht Rot“, nimmt Torwart Gikiewicz das Motto der Köpenicker für die Stadtmeisterschaft als zusätzliche Motivation. Union ist bereit für Hertha. Mees: „Auf jeden Fall.“

Mehr über Union lesen Sie hier.