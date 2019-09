Union ohne Punkte im Videospiel gegen Bremen

Berlin. Es sollte erneut ein Fußballfest werden, das der 1. FC Union in seinem dritten Heimspiel der Bundesliga-Geschichte feiern wollte. Doch der Aufsteiger konnte die Hoffnungen dieses Mal nicht erfüllen. Die Köpenicker unterlagen Werder Bremen mit 1:2 (1:1) in einer Partie, die eher der Kategorie Videospiel zuzuordnen ist.

Die Vorgabe von Trainer Fischer war klar formuliert: Union sollte die Leistung vom Sensationssieg gegen Borussia Dortmund (3:1) bestätigen. Ein Vorhaben, das zumindest in den ersten 45 Minuten nur bedingt gelang.

Es war ein zerfahrenes Spiel, das beide Mannschaften den 22.012 Zuschauern in der ausverkauften Alten Försterei boten, mit viel Einsatzbereitschaft, jedoch in den Strafräumen arm an brisanten Szenen – bis auf zwei Ausnahmen, und die hatten es in sich.

Den ersten Elfmeter kann Gikiewicz nur ablenken, nicht aber halten

Gut eine Minute war gespielt, als die Emotionen das erste Mal richtig hochkochten. Im Mittelpunkt: Schiedsrichter Tobias Welz und sein Videoassistent in Köln, Bastian Dankert. Das war passiert: Werders Leonardo Bittencourt hatte bei einem Konter Union-Kapitän Christopher Trimmel ins Leere grätschen lassen und sich auf und davon gemacht. Seine Flanke in den Strafraum erreichte Unions Verteidiger Christopher Lenz, der den Ball mit der Brust an Torwart Rafal Gikiewicz weiterleiten wollte.

Der Bremer Davy Klaassen roch den Braten, sprang ob der zu kurzen Lenzschen Ablage dazwischen und wurde von Lenz und Gikiewicz in die Zange genommen. Klar, dass Werders Offensivmann ob der minimalen Berührung fiel, Welz entschied sofort auf Foulelfmeter. Dann begann das Warten. Längst hatte sich Klaassen den Ball für den Elfmeter zurechtgelegt, als der Schiedsrichter sich doch entschied, die Situation noch einmal am Monitor am Spielfeldrand zu überprüfen.

Er blieb bei seiner Entscheidung, unter wütenden Protesten der Berliner. Was Klaassen nicht störte, er drosch den Ball vom Punkt einfach in die Mitte und hatte Glück, dass Torwart Gikiewicz das Spielgerät mit seinem Fuß nur ablenken, aber nicht abwehren konnte, 0:1 (5.).

Bülter und Becker ackern auf den Außen

Sieben Minuten später – eine Union-Flanke war gerade durch den Bremer Strafraum gesegelt – unterbrach Welz die Partie erneut, um den Videoassistenten zu konsultieren. Ein Handspiel von Christian Groß war der Anlass. Der Bremer hatte den Ball nach einer Ecke unter Bedrängnis von Union-Angreifer Anthony Ujah an den Arm bekommen. Da sich dieser in Kopfhöhe befand, gab es den zweiten Strafstoß der Partie. Sebastian Andersson ließ sich die Chance nicht entgehen und schoss zum 1:1 ein (14.).

Was folgte, waren zahlreiche Mittelfeldaktionen, gespickt auch mit der einen oder anderen Nickeligkeit. Union versuchte es meist über die Außen Marius Bülter und Sheraldo Becker, bei Bremen lief viel über die linke Seite mit Leonardo Bittencourt, Klaassen oder Yuya Osako. Schüsse von Ujah und Bittencourt (beide 43.) verfehlten ihr Ziel.

Es war der Nachmittag des Videoassistenten in der Alten Försterei, das stand spätesten nach Wiederanpfiff fest. Nach einem Eckball, den Torwart Gikiewicz durch eine Unaufmerksamkeit verursacht hatte, hatte Theodor Gebre Selassie die Chance, aus Nahdistanz einzuschieben. Doch Werders Verteidiger zeigte sofort an, dass er von Trimmel am Trikot gezogen worden sei. Wieder entschied Schiedsrichter Welz auf Elfmeter – nachdem Dankert in Köln Welz das Signal gegeben hatte, auf Strafstoß zu entscheiden (54.).

Subotic und Sahin sehen Gelb-Rot

Wieder trat Klaassen an, fand jedoch diesmal seinen Meister in Gikiewicz, der den Ball aus dem oberen Eck zur Ecke lenkte (56.). Riesenjubel in der Alten Försterei, der sofort wieder verklang. Denn beim Eckball ließ Unions Defensive Niclas Füllkrug ungehindert zum 1:2 einköpfen (56.).

Union musste mehr riskieren, so brachte Fischer mit Sebastian Polter für Ujah einen frischen Stürmer (67.), wenig später ersetzte Akaki Gogia auf der rechten Seite Becker (73.), und Suleiman Abdullahi kam für Christian Gentner (84.). Mehr Wucht, um gegen unbequeme Bremer die zweite Saisonniederlage doch noch zu verhindern. Doch anders als die Dortmunder vor zwei Wochen, denen offensiv nichts einfiel und die Union zu Kontern praktisch einluden, hatten sich die Bremer besser auf die Berliner eingestellt. Bülter (80.) und Polter (87.) vergaben beste Chancen zum Ausgleich. Zu allem Überfluss sahen Unions Neven Subotic (89.) nach wiederholtem Foulspiel und Bremens Nuri Sahin (90.) noch Gelb-Rot.

Nach den ersten drei emotionalen Partien gegen RB Leipzig, beim FC Augsburg und gegen Dortmund sollte das Duell gegen Werder der Alltagstest für den Aufsteiger werden. Bestehen konnte er ihn nicht.