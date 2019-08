Mit dem Ankommen ist das ja so eine Sache. Entweder hat die Bahn Verspätung, oder alle geben sich wieder einmal dem Volkssport Stau hin. Sind diese zivilisatorischen Wägbarkeiten dann überwunden und der Ort ist tatsächlich erreicht – ist man dann auch wirklich angekommen? Man ist doch eher der Neue, der zunächst beäugt wird, bewertet und schließlich – je nach Urteil – als dazu­gehörig akzeptiert wird. Eine Reise soll dieses Gefühl empirisch bestätigen.

Flugs in die Zeitmaschine gesetzt, am besten in das von Autor H. G. Wells einst erdachte Schmuckstück (wer es moderner mag, kann auch den DeLorean wählen, nur bei der Rückkehr bitte auf Blitze achten) und zurück ins Jahr 1991. Das Ziel ist Spindlersfeld, der Tag ein nasskalter Dezember-Nachmittag.

Dem Zeitreisenden bietet sich das Bild eines frierenden jungen Mannes, verzweifelt auf der Suche nach einem Fetzen Papier, das zumindest sein Gemüt­ ein wenig erwärmt. Doch die Mannschaftsaufstellung war nirgends zu finden, konnte ja auch niemand ahnen, dass nun ausgerechnet an diesem Tag Fußball gespielt werden würde.

Nicht mehr neu – aber angekommen?

Angekommen war übrigens im Jahr eins nach der Wiedervereinigung längst noch keiner, auch nicht der Berichterstatter aus dem Westen in der schreibenden Branche, schon gar nicht der aufstrebende Fußball-Klub aus dem Osten im Profibereich. Der 1. FC Union gewann dennoch hochverdient mit 2:1 beim BSV Spindlersfeld.

Bevor es mich bei der Erinnerung daran noch mehr fröstelt, schnell wieder in die Zeitmaschine und zurück in die Zukunft. Neu in seinen Bereichen ist anno 2019 keiner mehr, weder Union noch der nicht mehr ganz so junge Mann. Aber angekommen? Was Union betrifft, ist die Frage mit einem klaren Jein zu beantworten.

Natürlich ist man in der Bundesliga eingetroffen, sonst würde man ja nicht mitspielen im Konzert der großen Klubs wie Bayern, Dortmund oder Leipzig. So weit die Statistik. Was das Ankommen in der Beletage betrifft, wird noch einige Zeit ins Land gehen­ müssen. Auch hier gibt es genügend selbst erlebte Erfahrungswerte.

Beobachtung auf allen Ebenen

Im Urlaub fallen einem sofort die neuen Gesichter auf, die am Büffet noch ahnungslos umhermäandern. Erst mit der Zeit, wenn man weiß, dass die teils abenteuerlich klingenden Köstlichkeiten tatsächlich weit mehr als nur genießbar sind, hat man es geschafft. Wie im Theater (wahlweise auch Kino), wenn man die Mittelplätze endlich erreicht hat, nachdem man den halben Saal wieder in Atem gehalten hat. Erst wann man sich „eingerichtet“ hat, wird aus dem Störer einer aus dem Publikum.

Dass Union die Bundesliga stört, ist zu bezweifeln. Nicht jedoch die Aura des Neuen, die die Köpenicker in die Liga mitbringen. Und was neu ist, wird beäugt. Wie verhält sich die Mannschaft, in Fernseh-Interviews, in den sozialen Netzwerken. Alles wird förmlich aufgesaugt, ausgewertet, nicht nur von den Medien­, vor allem von der Konkurrenz und der Öffentlichkeit.

Wie tritt sie während der Spiele auf, schon wie ein Erstligist, oder wie ein Klub, der die Bundesliga-Tauglichkeit noch sucht? Welches Bild gibt der Verein ab, auch seine Fans, abseits des Sports? Fragen, deren Antworten entscheidend dazu beitragen, ob und wie schnell Union sagen kann: Ja, wir sind in der Bundesliga angekommen.

Union sollte keine Zeit verlieren

Allen, denen es zu langsam geht oder die das 0:4 gegen Leipzig als Kronzeugen für die Nicht-Eignung zum Bundesligisten wählen, sei gesagt: Auch in Liga zwei brauchte Union einige Zeit, bis man auf allen Ebenen in der Liga angekommen war. Man nennt es Entwicklung, und diese ist jedem­ Neuling zuzustehen.

Und doch gibt es einen Knackpunkt: Um dauerhaft der Eliteliga anzugehören, darf das Ankommen nicht über Gebühr hinausgezögert werden. Nicht dass es noch heißt, Union habe irgendeine Entwicklung verschlafen. In diesem Sinne: liebe Grüße an die Bahn.

