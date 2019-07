1. FC Union Berlin - Alle Bundesliga-Spiele 2018/2019 im Überblick

Die DFL hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2019/2020 veröffentlicht: Zum Saisonauftakt in der Bundesliga empfängt Union Pokalfinalist und Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig. "Es ist ein sehr, sehr starker Gegner," sagte Kapitän Christopher Trimmel zur Spielansetzung. "Aber es ist egal, gegen wir spielen. Es gibt keinen einfachen Gegner".

Bundesliga-Spielplan – Alle Spiele und Termine im Überblick

Union hatte sich in der Relegation gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt und war dadurch erstmals in die Bundesliga aufgestiegen. Die Bilder der Aufstiegsfeiern seien "immer noch präsent", sagte Trainer Urs Fischer, der Ferien an der Westküste der USA verbrachte: "Ich konnte Zeit mit der Familie genießen. Aber das ist jetzt vorbei, es geht wieder los. Ich freue mich darauf."

Das Rathaus Köpenick im rot-weißen Freudentaumel. Foto: dpa

Die Union-Spieler fahren per Bus zur Aufstiegsparty in die Alte Försterei. Foto: dpa

Die Union-Spieler auf dem Balkon des Rathauses.

Köpenicks Bezirksbürgermeister Oliver Igel (2.v.r.) begrüßt die Spieler mit Christopher Trimmel (l.) im Rathaus Köpenick. Foto: dpa

Rot-weiße Union-Fahnen wehen vor dem Köpenicker Rathaus im Wind. Foto: Maurizio Gambarini



Tausende haben sich am Mittwochabend vor dem Rathaus versammelt. Foto: Maurizio Gambarini

Bad in der Menge: Die Spieler auf dem Weg zum Rathaus Köpenick. Foto: dpa

Mann über Bord! Union-Spieler Christopher Lenz will das Anlegen der "Viktoria" nicht abwarten und springt in die Spree. Foto: Maurizio Gambarini

Feuriger Empfang der Union-Fans am Luisenhain. Foto: Maurizio Gambarini

Die „Viktoria“ dreht am Luisenhain eine Ehrenrunde. Foto: Reuters



Die Eisernen im Party-Rausch: Am Mittwoch lässt sich die Mannschaft von Union Berlin feiern. Die besten Bilder. Foto: Maurizio Gambarini

Die "Viktoria" samt Union-Tross nimmt Kurs auf den Luisenhain. Das rot-weiße Jubelschiff ist in Sichtweite. Foto: Inga Böddeling

Warten auf die "Viktoria" am Luisenhain. Foto: Inga Böddeling

An der Oberbaumbrücke wird die "Viktoria" von Union-Fans bejubelt. Foto: Reuters

Party-Schiff und Begleitboote auf der Spree, im Hintergrund die Oberbaumbrücke. Foto: dpa



Blick von der Oberbaumbrücke auf das Party-Schiff der Eisernen. Foto: Reuters

Die "Viktoria" legt ab. Foto: Reuters

Der Union-Dampfer bei der Abfahrt vom Anleger an der East Side Gallery in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini

Kurz vor dem Start der Spreefahrt werden Autogramme gegeben ... Foto: Maurizio Gambarini

... und rot-weiße Fahnen geschwenkt. Foto: Maurizio Gambarini



Beste Stimmung beim Ablegen der "Viktoria" in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini

Das Team auf dem Weg zur "Viktoria". Foto: Maurizio Gambarini

Unions Kapitän Christopher Trimmel kommt mit seinem Team an der East Side Gallery in Friedrichshain an. Foto: Reuters

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit neuer Kopfbedeckung, einem Gastgeschenk der Eisernen. Foto: Maurizio Gambarini

Das Team des 1. FC Union Berlin auf dem Weg zum Roten Rathaus. Foto: Maurizio Gambarini



Die Mannschaft lässt sich von Michael Müller feiern. Foto: Maurizio Gambarini

Die Spieler werden am Roten Rathaus von Michael Müller empfangen. Foto: Maurizio Gambarini



Union Berlin mit schwerem Auftaktprogramm

Im ersten Auswärtsspiel der Saison treffen die Eisernen auf den FC Augsburg. Ein Wochenende später empfängt Union Borussia Dortmund im Stadion An der Alten Försterei. Das erste Bundesliga-Duell gegen den Rekordmeister FC Bayern München findet am neunten Spieltag auswärts statt, einen Spieltag später empfängt der Verein aus Berlin-Köpenick den Stadtrivalen Hertha BSC zum Berlin-Derby.

Zur Saison-Vorbereitung geht es für die Köpenicker am 30. Juni zu einem Kurztrainingslager nach Bad Saarow. Für die Saisoneröffnung am 6. Juli steigt nach der offiziellen Vorstellung der Mannschaft sowie des neuen Heimtrikots ein Testspiel im Stadion an der Alten Försterei gegen Bröndby IF, zwei Tage später fliegt das Team ins Trainingslager nach Österreich.

Das ist Unions Sommerfahrplan

30. Juni bis 3. Juli: Kurztrainingslager in Bad Saarow

6. Juli, 15:30 Uhr: Saisonauftakt in der Alten Försterei, Testspiel gegen Bröndby IF Kopenhagen

8. bis 18. Juli: Trainingslager in Windischgarsten/Österreich

12. Juli, 18 Uhr: Testspiel SV Ried - 1. FC Union

13. Juli, 15 Uhr: Testspiel FC Blau-Weiß Linz - 1. FC Union

17. Juli, 19 Uhr: Testspiel First Vienna FC - 1. FC Union

20. Juli, 15.30 Uhr: Testspiel Erzgebirge Aue - 1. FC Union

11. August, 15.30 Uhr: DFB-Pokal. 1. Runde, Germania Halberstadt - 1. FC Union

Schürt Vorfreude: Das Hauptstadt-Derby, in dem Herthas Niklas Stark (r.) aller Voraussicht nach auf den Neu-Unioner Anthony Ujah (l.) treffen wird.

Foto: Andreas Gora / dpa

Alle Bundesliga-Partien von Union Berlin 2019/2020 im Überblick

Hinrunde

1. Spieltag (Fr. bis So, 16.8. bis 18.8.): 1. FC Union Berlin – RB Leipzig

2. Spieltag (Fr. bis So, 23.8. bis 25.8): FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

3. Spieltag (Fr. bis So, 30.8. bis 1.9.): 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund

4. Spieltag (Fr. bis So, 13.9. bis 15.9.): 1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen

5. Spieltag (Fr. bis Mo, 20.9. bis 23.9.): Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin

6. Spieltag (Fr. bis So, 27.9. bis 29.9.): 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt

7. Spieltag (Fr. bis So., 4. 10. bis 6.10.): VfL Wolfsburg – 1. FC Union Berlin

8. Spieltag (Fr. bis So., 18.10. bis 20.10.): 1. FC Union Berlin – SC Freiburg

9. Spieltag (Fr. bis So., 25.10 bis 27.10.): FC Bayern München – 1. FC Union Berlin

10. Spieltag (Fr. bis So., 1.11. bis 3.11): 1. FC Union Berlin – Hertha BSC

11. Spieltag (Fr. bis So., 8.11. bis 10.11.): 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin

12. Spieltag (Fr. bis So., 22.11. bis 24.11.): 1. FC Union Berlin – Borussia Mönchengladbach

13. Spieltag (Fr. bis Mo., 29.11. bis 2.12.): FC Schalke 04 – 1. FC Union Berlin

14. Spieltag (Fr. bis So., 6.12. bis 8.12.): 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln

15. Spieltag (Fr. bis So., 13.12. bis 15.12.): SC Paderborn 07 – 1. FC Union Berlin

16. Spieltag (Di. und Mi., 17.12. und 18.12.): 1. FC Union Berlin – TSG 1899 Hoffenheim

17. Spieltag (Fr. bis So., 20.12. bis 22.12.): Fortuna Düsseldorf – 1. FC Union Berlin

Winterpause

Rückrunde

18. Spieltag (Fr. bis Mo., 17.1. bis 20.1.): RB Leipzig – 1. FC Union Berlin

19. Spieltag (Fr. bis Mo., 24.1. bis 27.1.): 1. FC Union Berlin – FC Augsburg

20. Spieltag (Fr. bis Mo., 31.1. bis 3.2.): Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin

21. Spieltag (Fr. bis Mo., 7.2. bis 10.2.): SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin

22. Spieltag (Fr. bis Mo., 14.2. bis 17.2.) 1. FC Union Berlin – Bayer 04 Leverkusen

23. Spieltag (Fr. bis Mo., 21.2. bis 24.2.): Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin

24. Spieltag (Fr. bis Mo., 28.2 bis 2.3.): 1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg

25. Spieltag (Fr. bis Mo., 6.3. bis 9.3.): SC Freiburg – 1. FC Union Berlin

26. Spieltag (Fr. bis So., 13.3. bis 16.3.): 1. FC Union Berlin – FC Bayern München

27. Spieltag (Fr. bis Mo., 20.3. bis 22.3.): Hertha BSC – 1. FC Union Berlin

28. Spieltag (Fr. bis Mo., 3.4. bis 6.4.): 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05

29. Spieltag (Sa. bis Mo., 11.4. bis 13.4): Borussia Mönchengladbach – 1. FC Union Berlin

30. Spieltag (Sa bis Mo, 17.4. bis 20.4): 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04

31. Spieltag (Fr. bis Mo., 24.4. bis 27.4.): 1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

32. Spieltag (Sa. bis Mo., 2.5. bis 4.5.): 1. FC Union Berlin – SC Paderborn

33. Spieltag (Sa, 9.5.): TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Union Berlin

34. Spieltag (Sa, 16.5.): 1. FC Union Berlin – Fortuna Düsseldorf

Hier finden Sie den kompletten Spielplan der Bundesliga-Saison im Überblick:

Bundesliga-Spielplan – Alle Spiele und Termine im Überblick