Bundesliga Spielpan: Hertha BSC startet bei FC Bayern München, 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig

Berlin. Knallerstart für Hertha BSC und den 1. FC Union in die Bundesliga-Saison 2019/20. Hertha eröffnet am 16 August bei Rekordmeister und Titelverteidiger FC Bayern München (20.30 Uhr) die Spielzeit. Aufsteiger Union bekommt es im Premierenspiel im Oberhaus in der Alten Försterei gleich mit RB Leipzig zu tun.

Die Derbys zwischen Hertha und Union steigen am 10. und 27. Spieltag. Anfang November (1.-3.11.) kommt es zum ersten Bundesliga-Duell zwischen beiden Klubs in der Alten Försterei. Das Rückspiel im Olympiastadion findet Mitte März 2020 statt (20.-22.3.).

Mehr in Kürze.