Fußball-Bundesliga: Wann spielt Hertha gegen Union?

Berlin. In Tagen des Bundesliga-Entzugs ist dieser Freitag schon fast so etwas wie das große Fastenbrechen. Um 12 Uhr veröffentlicht die Deutsche Fußball-Liga (DFL) heute den Spielplan für die Saison 2019/20. Bis zum Start der neuen Spielzeit am 16. August dauert es zwar noch sieben Wochen, die Vorfreude auf das, was kommt, wird bei Fans und Vereinen aber definitiv steigen.

Union startet mit einem Heimspiel

Die Frage aller Fragen, die sich vor allem die Anhänger in Berlin stellen: Wann steigt das erste Bundesliga-Derby zwischen Hertha BSC und Aufsteiger 1. FC Union? Und wer darf zuerst zu Hause gegen den Stadtrivalen ran? Eines steht schon vor der Veröffentlichung des Spielplans fest: Union startet auf jeden Fall mit einem Heimspiel in seine erste Saison als Bundesligist.

Klar ist auch, dass in den ersten Wochen nicht ausschließlich Duelle gegen die Schwergewichte der Liga auf den Neuling warten. „Wichtig ist uns ein fairer Spielplan. Deshalb kategorisieren wir die Mannschaften nach ihren Leistungen in den vergangenen Jahren. Fair bedeutet in dieser Hinsicht zum Beispiel, dass das Auftaktprogramm der Aufsteiger ausgeglichen ist. Das hat zumeist sehr funktioniert“, erklärt der für die Spielpläne zuständige DFL-Direktor Ansgar Schwenken.

Saisonfinale am 16. Mai

Wie in jedem Jahr eröffnet der deutsche Meister FC Bayern München die Saison. Zum Rückrundenstart am 17. Januar darf dann der Herbstmeister bitten. Der 1. FC Union wird auf den 16. Mai hinfiebern, spätestens dann, am letzten Spieltag, wird feststehen, ob das Saisonziel Klassenerhalt geschafft ist.