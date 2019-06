1. FC Union Berlin: Sheraldo Becker unterschreibt einen Zweijahresvertrag

Ein neuer Mann für die Offensive: Der 1. FC Union Berlin holt Sheraldo Becker von ADO Den Haag. Der Niederländer erhält einen Zweijahresvertrag. „Es ist für mich ein großer Schritt, nach Deutschland zu wechseln. Ich freue mich sehr auf Union, besonders, da es meine erste Station als Profi im Ausland ist. Jetzt geht es für mich darum, mich gut ins Team einzuleben und meinen Beitrag zur ersten Bundesligasaison des Vereins zu leisten“, so der 24-Jährige.

Sheraldo Becker: Ausbildung bei Ajax Amsterdam

Bei Ajax Amsterdam durchlief er sämtliche Jugendmannschaften. In der Saison 2013/2014 gelang ihm der Sprung in die Profi-Mannschaft. Becker ging für zwei Jahre zum PEC Zwolle, weil er dort mehr Spielzeit erhielt. Danach kam er zurück nach Amsterdam. Sheraldo wechselte 2016 zum Ligakonkurrenten ADO Den Haag. In der vergangenen Saison erzielte er sieben Tore. Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union: „Er hat eine richtig gute Saison in der Eredivisie gespielt und ich bin positiv gestimmt, dass er sein Können auch in der Bundesliga unter Beweis stellen wird.“