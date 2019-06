Peter Kurzweg verlässt den 1. FC Union

Berlin. Der Linksverteidiger Peter Kurzweg (25) verlässt Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union und schließt sich dem Drittligisten FC Ingolstadt an. Das verkündeten beide Vereine auf Twitter. Vor zwei Jahren war Kurzweg von den Würzburger Kickers nach Köpenick gewechselt. Kurzweg konnte sich beim 1. FC Union nie richtig durchsetzen. In der Saison 2017/18, damals in Liga zwei, kam er in der Hauptstadt zu neun Einsätzen und konnte dabei ein Tor erzielen.

Um Spielpraxis zu sammeln, war Kurzweg in der vergangenen Saison zurück an Drittligist Würzburg verliehen und sein Vertrag bei Union bis Juni 2020 verlängert worden. Bei den Kickers schoss er in 26 Einsätzen ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor.

In Berlin nur dritte Wahl

Beim 1. FC Union stehen allerdings bereits zwei linke Außenverteidiger unter Vertrag. Mit Ken Reichel (32) hat man Erfahrung im Kader, mit Christopher Lenz (24) einen weiteren Verteidiger mit Perspektive. Hinter den Beiden wäre Kurzweg nur dritte Wahl.

Beim FC Ingolstadt ist Kurzweg der positionsgetreue Ersatz für den zu Europa-League-Starter VfL Wolfsburg gewechselten Paulo Otávio. Kurzweg soll den Konkurrenzkampf mit dem zweiten Linksverteidiger Marcel Gaus anheizen.

FCI-Sportdirektor Michael Henke geht davon aus, dass die „Axt von Giesing“, wie Kurzweg bei 1860 München wegen seiner aggressiven Spielweise genannt wurde, sich schnell bei den Schanzern einlebt. „Mit Peter Kurzweg konnten wir einen weiteren Außenverteidiger für uns gewinnen, der als gebürtiger Dachauer starken Bezug zur Region hat und sich mit unserer Mentalität voll identifiziert. Er zeichnet sich vor allem durch Fleiß, Zuverlässigkeit und großen Ehrgeiz aus“, wird der Ingolstädter auf der Vereinsseite des Zweitligaabsteigers zitiert.

Kurzweg ist der fünfte Abgang bei Union

Auch Kurzweg freut sich auf seine neue Herausforderung. „Ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe und bin sehr froh, wieder in der Heimat zu sein. Der Funke ist in den Gesprächen sofort übergesprungen und ich habe schnell gemerkt, dass der FCI ein moderner und doch sehr familiärer Verein ist. Diese Mischung liegt mir und ich will alles reinwerfen, damit wir eine gute Rolle in dieser starken 3. Liga spielen.“

Kurzweg ist der fünfte Spieler, der Union verlässt: Marvin Friedrich ist (vorerst) zum FC Augsburg zurückgekehrt. Bei den Profis Eroll Zejnullahu, Fabian Schönheim und Marc Torrejon sind die Verträge ausgelaufen.