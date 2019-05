LIVE Union Berlin feiert den Aufstieg - Empfang bei Michael Müller

Die Spieler werden am Roten Rathaus von Michael Müller empfangen.

Die Eisernen im Party-Rausch: Am Mittwoch lässt sich die Mannschaft von Union Berlin feiern. Die Morgenpost berichtet im Liveblog.

Berlin. Die Party nimmt kein Ende. Zwei Tage nach dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geht der Feier-Marathon für den 1. FC Union Berlin weiter. Die Morgenpost berichtet live.

+++ 15.23 Uhr: Die Profis stärken sich im Roten Rathaus mit Currywurst, Kuchen und kleinen Häppchen für den weiteren Feier-Marathon. Dazu wird neben Mineralwasser und Saft gern auch mal das eine oder andere Bier verköstigt.

+++ 15.18 Uhr: Unions Aufstiegshelden ist die Feierei nach dem Aufstieg am Montag schon ein wenig anzusehen. Wichtigstes Equipment neben dem roten Union-Fischerhut ist die Sonnenbrille, gern in verspiegelter Ausführung.

+++ 14.50 Uhr: Die Spieler, angeführt von Kapitän Christopher Trimmel, tragen sich ins Gästebuch der Stadt ein.

Das Union-Team lässt sich von Michael Müller (SPD) feiern.

+++ 14.44 Uhr: Die Mannschaft ist bei Michael Müller im Säulensaal des Roten Rathauses. Müller: „Es war wunderbar zu erleben, dass alles, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde, mit dem Aufstieg gekrönt wurde. Wir werden tolle Spiele in der Alten Försterei erleben und auch zwei tolle Derbys. Es ist eine tolle Geschichte, dass wir um 30. Jahr des Mauerfalls den Aufstieg mit Union erleben.“ Union-Präsident Dirk Zingler bedankt sich bei Müller: „Ich kann versprechen, dass der 1. FC Union der 1. FC Union bleibt. Alle wissen, dass Köpenick und Oberschöneweide unsere Heimat ist, aber wir sind der 1. FC Union Berlin und wollen ein noch besserer Botschafter für die Stadt sein.“

+++ 14.29 Uhr: Das Team des 1. FC Union Berlin ist am Roten Rathaus angekommen. Die Spieler tragen rote T-Shirts mit der Aufschrift: "Die Zeit ist nun gekommen: Aufstieg jetzt." Auch eine Handvoll Fans ist vor Ort.

+++ 14.25 Uhr: Union macht sich bereit!

+++ 14.11 Uhr: Gut möglich, dass im Rahmen des Party-Programms bei Union die ersten Personalentscheidungen für die Zukunft verkündet werden. Am Mittwochvormittag kam es zu richtungsweisenden Treffen der Clubführung und des Trainerteam. "Wir müssen jetzt relativ schnell Entscheidungen herbeiführen und werden viel diskutieren", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union. Laut Ruhnert gebe es aus der Zweitligasaison Erkenntnisse darüber, "was richtig gut war und wo wir etwas tun können. Es gibt Ansatzpunkte, darüber machen wir uns jetzt Gedanken". Grundsätzlich sollen viele Spieler gehalten werden, doch auch die Suche nach Verstärkungen für das große Ziel Klassenerhalt hat bereits begonnen.

Der Partyplan der Eisernen im Überblick:

14.30 Uhr: Empfang bei Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus

Empfang bei Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus 16 Uhr: Start der Schifffahrt auf der Spree ab East Side Gallery

Start der Schifffahrt auf der Spree ab East Side Gallery 18 Uhr: Ankunft in der Altstadt von Köpenick

Ankunft in der Altstadt von Köpenick 18.30 Uhr: Feier auf dem Balkon des Köpenicker Rathauses, anschließend Fahrt zur Alten Försterei

Feier auf dem Balkon des Köpenicker Rathauses, anschließend Fahrt zur Alten Försterei 19.30 Uhr: Das Team präsentiert sich in der Alten Försterei auf einer Bühne

Die große Union-Reportage zum Aufstieg: Union, dit is Familie