Union gegen Stuttgart in der Relegation: So können Sie das Spiel live verfolgen

Berlin. In der Alten Försterei fällt am Montagabend (20.30 Uhr) die letzte Entscheidung in der Bundesliga. Der Zweitliga-Dritte 1. FC Union und der Bundesliga-16. VfB Stuttgart kämpfen um den letzten Platz in der deutschen Eliteliga.

Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Frage vor dem Showdown in Köpenick.

Wann öffnet die Alte Försterei?

Die Tore zur Alten Försterei öffnen sich bereits um 18.30 Uhr, also zwei Stunden vor Spielbeginn. Die Partie ist seit Tagen mit 22.012 Zuschauern restlos ausverkauft. Resttickets an den Abendkassen wird es nicht geben.

Wie komme ich zum Stadion An der Alten Försterei?

Wie an jedem Spieltag sind die Parkmöglichkeiten rund um die Alte Försterei äußerst begrenzt. Es wird daher dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, entweder mit der S-Bahn bis Bahnhof Köpenick oder mit der Tram bis zur Station Alte Försterei.

Die Polizei empfiehlt den Gästefans bis zum S-Bahnhof Spindlersfeld zu fahren.

Stuttgarter Fans, die am Ostbahnhof ankommen, können mit der S9 bis zum S-Bahnhof Schöneweide fahren und dann in die Linie S47.

Für alle, die mit dem Auto anreisen, empfiehlt die Berliner Polizei, die kostenlosen P+R-Stellplätze am S-Bahnhof Altglienicke zu nutzen. Von dort geht es mit der S-Bahn über Schöneweide nach Spindlersfeld. Ab dort ist das Stadion zu Fuß zu erreichen.

Wenn Gäste mit dem Bus anreisen, bittet die Polizei auf den circa 100 Meter vom Gästeeingang entfernten Parkplatz zu fahren. Die Anschrift lautet Lindenstraße 18-20, 12555 Berlin

Wo ist das Rückspiel zwischen Union und Stuttgart im Fernsehen zu sehen?

Live-Bilder gibt es wie schon beim Hinspiel zahlungspflichtig nur im Internet über den Eurosport-Player. Das ZDF zeigt ab 23.35 Uhr eine halbstündige Zusammenfassung.

Die Berliner Morgenpost berichtet am Montagabend in einem Liveblog über die entscheidende Partie.

Wie kann Union Berlin den Aufstieg schaffen?

Da sich Union mit dem 2:2 in Stuttgart eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschafft hat, reicht den Köpenickern bereits ein 0:0 oder ein 1:1 und natürlich jeder Sieg zum Aufstieg in die Bundesliga. Bei einer Niederlage bleibt Union in der Zweiten Liga, ebenso bei jedem Unentschieden ab einem 3:3.

Was geschieht, wenn das Rückspiel auch 2:2 endet?

Auf die Spieler käme dann eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten zu. Konnte auch danach noch kein Sieger ermittelt werden, entscheidet das Elfmeterschießen.

Neu ist, dass in der Verlängerung ein vierter Spieler ausgewechselt werden darf.

