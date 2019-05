Union fehlen noch 90 Minuten bis zur Bundesliga

Berlin. Fußball ist im Grunde genommen ein einfacher Sport. Wer ein Tor mehr schießt als der Gegner, hat gewonnen. Das trifft auch für das Rückspiel der Relegation zur Bundesliga zwischen dem 1. FC Union und dem VfB Stuttgart zu. Nur die Tragweite, um die es am Montagabend (20.30 Uhr, Eurosport-Player) geht, weicht von der Norm ab.

Es geht um nicht weniger als den letzten zu vergebenen Platz in der Bundesliga. Und im Gegensatz zum Berliner Fußball-Zweitligisten muss der Erstligist aus Schwaben vor 22.012 Zuschauern in der ausverkauften Alten Försterei gewinnen oder mindestens 3:3 spielen. Union reicht nach dem 2:2 im Hinspiel dank der Auswärtstorregel auch ein 0:0 oder 1:1.

„Das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt für uns. Es ist eine gute Ausgangslage, aber die Arbeit ist noch nicht beendet“, sagte Mittelfeldspieler Grischa Prömel. Und Trainer Urs Fischer will sich erst gar nicht blenden lassen von dem kleinen Ergebnis-Vorteil: „Wir gehen aufs Feld, um zu gewinnen. Und ein Tor bekommst du meistens, also musst du versuchen, selbst eins zu erzielen.“

Union hat gute Erfahrungen mit großen Gegnern

Ist Union bereit, es den Stuttgartern ein zweites Mal richtig schwer zu machen? „Im ersten Schritt hat sie gezeigt, dass die Mannschaft bereit ist“, sagte Fischer. Doch die Schwierigkeit der Relegation ist nun mal, dass sie aus zwei Spielen besteht. „Den Sack zumachen – das ist noch mal etwas ganz anderes. Fußball ist dann auch irgendwo gerecht, auch wenn du mal Wettkampfglück beanspruchst.“

Mit Blick auf die Saison in der Zweiten Liga bleibt festzuhalten, dass Union nicht nur wegen des ersten Duells am Donnerstagabend in Stuttgart mit Selbstvertrauen in die letzte Partie der Spielzeit gehen kann. Wann immer ein großer Gegner in der Alten Försterei vorspielte – die Köpenicker hielten nicht nur dagegen, sie gewannen auch. Das war gegen den 1. FC Köln der Fall, auch gegen den Hamburger SV. Beide Male setzte sich Union mit 2:0 durch.

Union hat auch eine Verlängerung im Kopf

Bei Union sieht man sich auch für eine Verlängerung gerüstet, sollte das Rückspiel nach 90 Minuten 2:2 enden. „Natürlich spielt das eine Rolle, das musst du mit einbeziehen. Ich glaube schon, dass die Jungs das im Kopf haben“, ist sich Fischer sicher.

Gilt das auch für ein Elfmeterschießen? „Den Druck kannst du nicht simulieren, das ist unmöglich“, erklärte Fischer: „Ich glaube aber schon, dass du den Weg von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt gedanklich üben kannst. Es ist einfach etwas anderes, wenn 20.000 oder 50.000 im Stadion sind oder 22 Spieler das Abschlusstraining bestreiten. Aber immer wieder in die Ecke zu treffen oder den Torwart auszugucken, das kannst du üben.“

Union wird alles daran setzen, dass es nicht zu diesem dramatischen Showdown kommt. Oder wie es Torwart Rafal Gikiewicz formulierte: „Noch 90 Minuten bis zum Traum.“ Noch 90 Minuten bis zur Bundesliga.

