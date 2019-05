Union gegen Stuttgart – das müssen Sie zum Rückspiel wissen

Unions Profis freuen sich über das Remis in Stuttgart.

Berlin. Der 1. FC Union hat sich mit dem 2:2 beim VfB Stuttgart in der Relegation zur Fußball-Bundesliga eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschafft. Doch erst im Rückspiel am Montag in der Alten Försterei (20.30 Uhr) kann der Traum vom Aufstieg vollendet werden.

Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem alles entscheidenden Duell.

Wie kann Union den Aufstieg schaffen?

In der Relegation kommt die Europapokal-Arithmetik zur Anwendung. Auswärts erzielte Tore können bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel den Ausschlag geben. Somit reicht Union jeder Sieg sowie ein 0:0 oder ein 1:1 für den Aufstieg, dank der Auswärtstor-Regel. Nur verlieren dürfen die Köpenicker nicht.

Was geschieht wenn das Rückspiel auch 2:2 endet?

Die Partie in der Alten Försterei würde dann um zweimal 15 Minuten verlängert werden. Ist auch dann noch kein Sieger gefunden, entscheidet das Elfmeterschießen. Neu ist, dass in der Verlängerung ein vierter Spieler ausgewechselt werden darf.

Wurde die Relegation schon mal im Elfmeterschießen entschieden?

Den Showdown vom Elfmeterpunkt gab es in den zuvor 20 Jahren Bundesliga-Relegation (1982 bis 1991 und wieder seit 2009) erst ein einziges Mal. 1988 setzte sich Waldhof Mannheim mit 5:4 gegen Darmstadt 98 durch. Zuvor waren – damals noch ohne Auswärtstor-Regel – drei Spiele nötig (2:3, 2:1, 0:0 n.Verl.), bis es zum Elfmeterschießen kam.

Gibt es noch Tickets für das Rückspiel?

Nein. Die Partie in der Alten Försterei ist seit Donnerstag mit 22.012 Zuschauern restlos ausverkauft.

Wo ist das Rückspiel im Fernsehen zu sehen?

Wie schon beim Hinspiel gibt es Live-Bilder zahlungspflichtig nur im Internet über den Eurosport-Player. Das ZDF zeigt ab 23.35 Uhr eine Zusammenfassung.

