Union-Trainer Fischer: „Es muss schnell weitergehen“

Berlin. Was in den vergangenen Jahren für Holstein Kiel, Eintracht Braunschweig oder den 1. FC Nürnberg galt, gilt nun auch für den 1. FC Union: Nach dem verpassten Direktaufstieg in die Bundesliga ist vor der Relegation.

Der Showdown in der Zweiten Liga war für den Berliner Fußball-Zweitligisten zwar äußerst bitter, weil das 2:2 in Bochum nicht ausreichte, um die Paderborner Niederlage in Dresden (1:3) zu nutzen. Doch die zwei Spiele gegen den VfB Stuttgart am 23. Mai in Stuttgart und vier Tage später in der Alten Försterei (Anstoß: jeweils 20.30 Uhr) können, ja müssen als zweite Chance angesehen werden, den Traum doch noch erfüllen zu können.

„Es muss weitergehen, und das so schnell wie möglich“, machte Union-Trainer Urs Fischer deutlich. Und er forderte von seiner Mannschaft: „Bis Donnerstag müssen wir wieder bereit sein.“

Hitzlsperger hat Respekt vor Union

In die Duelle gegen den Erstliga-16. geht Union ohne Zweifel als Außenseiter ins Rennen. „Stuttgart ist eher Favorit“, sagte Fischer: „Wir werden schauen, wie wir mit unserer Rolle zurechtkommen.“

In Stuttgart sind die Tickets bis auf das Gäste-Kontingent von rund 5000 Karten bereits ausverkauft. Am vergangenen Dienstag waren die gut 55.000 Tickets innerhalb von nur vier Stunden vergriffen. Stuttgarts Sportvorstand Thomas Hitzlsperger erwartet „zwei hart umkämpfte Spiele gegen einen Starken Gegner“.

