1. FC Union Berlin gegen VfB Stuttgart – so kommen Sie an Tickets

Bundesliga-Relegation Union gegen Stuttgart – so kommen Sie an Tickets

Berlin. Die Tickets für die beiden Relegationsspiele des 1. FC Union gegen den VfB Stuttgart sind heiß begehrt. Im Hinspiel in Stuttgart am Donnerstag (23. Mai, 20.30 Uhr) kann sich der Berliner Fußball-Zweitligist erneut auf die Unterstützung von 5000 Fans verlassen.

Wer jedoch ein Ticket für die Partie in Stuttgart ergattern will, muss Vereinsmitglied sein. Gleiches gilt auch, wenn man eine Eintrittskarte für das Rückspiel am 27. Mai (20.30 Uhr) in der Alten Försterei bekommen möchte.

Der Verkauf startet am Montag um 11 Uhr

Der Erwerb von Tickets für das Hinspiel ist ausschließlich online (union-zeughaus.de) möglich. Verkaufsstart ist am Montag (20. Mai) um 11 Uhr. Wer auf der Ticketjagd für das Hinspiel leer ausgeht, kann beim Public Viewing an der Alten Försterei bei Bier und Bratwurst mitfiebern.

Schon während des Spiels in Bochum hatten sich am Sonntag mehr als 5000 Fans vor dem Stadion eingefunden, um ihrer Mannschaft die Daumen zu drücken. Es herrschte Heimspiel-Atmosphäre.

Drei Verkaufsphasen für das Rückspiel

Für das Rückspiel in Berlin sind drei Verkaufsphasen geplant. In der ersten Phase vom 20. Mai (15 Uhr) bis 22. Mai (10 Uhr) sind ausschließlich Dauerkarteninhaber (nur mit Union-Mitgliedschaft möglich) kaufberechtigt.

In der zweiten Verkaufsphase, die am 22. Mai um 11 Uhr beginnt, können sich Vereinsmitglieder ohne Dauerkarte ihr Ticket für die Relegation sichern.

Sollten dann noch Karten übrig sein (wovon kaum auszugehen ist), können in einer dritten Verkaufsphase am Freitag (24. Mai) ab 11 Uhr die Vereinsmitglieder nochmals zuschlagen. Ein freier Verkauf ist von Union-Seite nicht geplant.