Union Berlin: Fans fiebern an der Alten Försterei mit - Live Blog

Union-Fans in der Wuhlheide beim Public Viewing

Die Fans der Eisernen sind zuversichtlich, dass es heute mit dem Aufstieg klappt. An der Alten Försterei gibt es ein Public Viewing.

Public Viewing Live-Blog: Union-Fans fiebern an der Alten Försterei mit

Mehr als 5000 Fans wollen den 1. FC Union beim letzten Auswärtsspiel in Bochum am Sonntag begleiten. Wer nicht mit nach Bochum fahren konnte, das Finale im verrücktesten Aufstiegsrennen dennoch miterleben will, kann dies vor der Alten Försterei tun. Union lädt zum Public Viewing.

+++ Dynamo spielt für Union +++

Dynamo Dresden tut alles, um den Eisernen den direkten Aufstieg zu ermöglichen. In Dresden steht es zur Pause 2:1 für die Sachsen. Und Paderborn ist damit noch gut bedient. Die Dresdner hatten Chancen, um sogar noch zu erhöhen.

+++ Polizei hat das Public Viewing im Blick +++

Abseits der Versammlungen zu #b1905 haben unsere Kolleg. in #Köpenick das Publicviewing des @fcunion im Blick. 🔴⚪



Einige Anwesende in dunkelblauer "Fankleidung" könnten also durchaus insgeheim den #Eisern​en die Daumen drücken 😉

Toi, toi, toi. pic.twitter.com/dYSdtWZOd2 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 19, 2019

+++ Union liegt hinten, Enttäuschung bei den Fans +++

Mit einem Mal verstummen die Gesänge. Union liegt in Bochum 0:1 zurück. 30 Minuten Spielzeit sind rum, für die Fans ein Wechselbad der Gefühle.

+++ Lange Schlangen kurz vor dem Anpfiff +++

Kurz vor dem Anpfiff gibt es noch lange Schlangen vor den Eingängen. Angesichts des großen Andrangs dürfen Fans auch auf die Stadion-Tribüne auf der Waldseite und verfolgen die Partie auf der Anzeigetafel.

+++ Kleiner Dämpfer für die Union-Fans +++

Kaum hat das Spiel begonnen, gibt es schon einen herben Dämpfer: Paderborn hat ein Tor geschossen, heißt: Stand jetzt steigt Union nicht auf. Die Eisernen scheinen einem Treffer nahe zu sein, doch hinter der Torlinie war der Ball bislang nicht. Die Stimmung ist etwas getrübt, einige Fans machen ihrem Frust Luft, schimpfen.

+++ Heimspielstimmung an der Alten Försterei ++++

Maskottchen "Ritter Keule" von Union Berlin mit Fans

Eine gute halbe Stunde vor dem Öffnen der Tore um 14.30 Uhr standen bereits mehrere Hundert Menschen bereit, um die besten Plätze vor den Leinwänden zu ergattern und das Spiel zu sehen. Und, im besten Fall, den Aufstieg in die erste Bundesliga zu feiern.

+++ Fans werden mit Bier und Bratwurst versorgt +++

Der FC Union hat auf dem Parkplatz vor dem Stadion extra zwei Großbildwände vor der Haupttribüne aufgebaut, dazu einen Biergarten, um die Fans mit Bier und Bratwurst zu versorgen. Die Sonne scheint, die Stimmung ist ausgelassen, immer wieder stimmten Fans Gesänge an. Bei der Bekanntgabe der Aufstellung riefen die Fans, vom Kleinkind bis zum Senior, lauthals die Namen der Union-Spieler.

Die Live-Übertragung beginnt um 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Mit dem Ende der Übertragung gegen 18 Uhr soll auch die Veranstaltung enden.

Fans vor der Alten Försterei beim Public Viewing von Union

+++ Anreise mit öffentlichen Verkehrmitteln +++

Aufgrund der geringen Parkmöglichkeiten wurde im Vorfeld dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, zum Beispiel mit der Tram bis zur Haltestelle Alte Försterei oder mit der S-Bahn bis Köpenick. Parkmöglichkeiten auf dem Gelände des Stadion stehen nicht zur Verfügung.

Der Zutritt zum Biergarten erfolgt ausschließlich über die Waldseite und über die Zufahrt An der Wuhlheide. Es wurde jedoch empfohlen, das Gelände über die Waldseite zu betreten.

Wie bei allen Spielen des Berliner Fußball-Zweitligisten gilt auch beim Public Viewing die Stadionordnung.