Unions Profis Grischa Prömel (l.) und Florian Hübner wollen in die Bundesliga

Zweite Liga Union mit Kampfansage an Paderborn

Berlin. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist bereits geschafft. Nach dem 3:0 im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ist dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Union der dritte Platz und damit die Relegationsspiele zur Bundesliga nicht mehr zu nehmen.

Drei Punkte und eine um 21 Treffer bessere Tordifferenz gegenüber dem Hamburger SV auf Rang vier sind nur noch theoretisch von den Hanseaten aufzuholen.

Doch bei Union will man sich nicht mit Aufstiegsspielen gegen den Drittletzten der ersten Liga, dem VfB Stuttgart, zufrieden geben. Die Köpenicker wollen den direkten Aufstieg und schicken auch gleich eine Kampfansage in Richtung SC Paderborn auf Platz zwei.

Union setzt Paderborn unter Druck

„Natürlich wollen wir direkt hoch“, sagte Florian Hübner, Unions Innenverteidiger: „Aber wenn wir die Relegation spielen müssen, tun wir auch das. Doch Paderborn weiß, dass wir ihnen im Nacken sitzen.“

So wollte auch Trainer Urs Fischer trotz der Tatsache, dass er Union gleich in seinem ersten Jahr an der Alten Försterei schon jetzt, einen Spieltag vor Saisonschluss, zum größten Vereinserfolg geführt hat, noch keine Glückwünsche entgegennehmen. „Ich sehe es noch nicht als Erfolg an“, untermauerte auch der Schweizer seine Ambitionen.

„Rechnerisch ist es noch nicht sicher, wie ich gehört habe“, sagte Fischer weiter, und fügte mit einem Grinsen hinzu: „Aber es schaut nicht schlecht aus.“

Union braucht in Bochum einen Sieg und muss hoffen

Die Ausgangslage ist denkbar einfach: Union braucht am letzten Spieltag am Sonntag beim VfL Bochum einen Sieg und muss darauf hoffen, dass der SC Paderborn zeitgleich nicht bei Dynamo Dresden gewinnt.

Spielt Union nur unentschieden, müsste Paderborn mit acht Toren Unterschied verlieren. Das erscheint selbst im verrücktesten Aufstiegsrennen der Zweitliga-Historie ziemlich ausgeschlossen.

