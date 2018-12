Kein Gastspiel vom 1. FC Union Berlin in Basel: Testspiel nicht genehmigt

Beide Vereine seien in Gesprächen über die Verlegung der Partie nach Berlin, teilte der 1. FC Union Berlin mit.

Fußball Kein Union-Gastspiel in Basel: Testspiel nicht genehmigt

Berlin. Das für den 26. Januar 2019 vereinbarte Fußball-Testspiel des Zweitligisten 1. FC Union Berlin gegen den FC Basel kann nicht wie geplant im Basler St. Jakob-Park stattfinden. Der Gastgeber-Verein erhielt von den Basler Behörden keine Erlaubnis zur Austragung des Spiels. Beide Vereine seien in Gesprächen über die Verlegung der Partie nach Berlin, hieß es in einer Union-Mitteilung am Freitag. Es war sogar ein Sonderzug für Union-Fans nach Basel geplant.

Mehr über Union Berlin:

Das neue Leben von Benjamin Köhler

Trainer Urs Fischer: "Sind bereit für die Rückrunde"

Union verlängert mit Linksverteidiger Christopher Lenz

( dpa )