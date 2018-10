1. FC Union: Vom Jäger zum Gejagten

Grischa Prömel (links, im Zweikampf mit Ingolstadts Stefan Kutschke) will sich mit Union in der Spitzengruppe festsetzen.

Für die bislang ungeschlagenen Köpenicker ändert sich mit dem Spiel in Paderborn am Sonntag die Rolle in der Zweiten Liga – doch das versucht man auszublenden.

Berlin. Wie sich sein Gegenüber kurz vor dem Anpfiff der Partie fühlen wird, vermag Urs Fischer zu beurteilen. Schließlich ging es für den Schweizer als Trainer des FC Basel oft genug gegen seine ehemaligen Vereine. „Ich glaube, Steffen Baumgart wird sich auf das Spiel freuen, auch aufgrund seiner Vergangenheit“, sagte der Trainer des 1. FC Union also vor dem Zweitliga-Duell am Sonntag beim SC Paderborn (13.30 Uhr, Sky). Ex-Union-Profi Baumgart zählt immer noch zu den Publikumslieblingen bei den Köpenickern. Eine alte Liebe, die spätestens mit dem Anpfiff aber ruhen wird.

Anders als für Aufsteiger Paderborn steht vor allem für Union der Start in ein zweites Saisonviertel an, in dem sich das Fischer-Team immer häufiger mit der Rolle des Gejagten wird auseinandersetzen müssen. Eine Rolle, die sich Union selbst erspielt hat mit dem Sprung auf den zweiten Platz nach neun Spielen ohne Niederlage. Bislang gefiel man sich vor allem in der Rolle des Jägers, jener Mannschaft also, die die Konkurrenz unter Druck setzt. Diesen Druck werden die Köpenicker nun selbst häufiger zu spüren bekommen.

Mit sieben Gegentoren die beste Defensive

„Noch spüren wir ihn nicht“, sagte Christopher Trimmel. Unions Kapitän verweist wie sein Trainer darauf, dass immer noch alles sehr eng beieinander liege. „Bei jedem Spiel kann sich die Tabelle so extrem ändern“, erklärte Trimmel und schob etwaige Favoritenrollen im Aufstiegsrennen in Richtung Konkurrenz: „Wir wissen natürlich, dass mit Köln und dem HSV zwei Megakracher in der Liga sind. Ich glaube, dass die sich eher als Gejagte fühlen als wir.“ Auch die Erfahrung spreche für die beiden ehemaligen Bundesligisten, so Trimmel: „Wenn man in der ersten Liga gegen den Abstieg spielt, das ist schon noch mal ein ganz anderes Kaliber. Auch finanziell haben die noch ganz andere Möglichkeiten. Deshalb brauchen wir nicht irgendwie davon zu reden, dass wir schon dazugehören. Wir müssen arbeiten, sehr viel arbeiten, um die Resultate zu holen, die wir geholt haben. Uns wird nichts geschenkt.“

Doch es sind mehr als die blanken Zahlen, die Union mehr und mehr in die Rolle des Gejagten drängen. Die nach neun Spieltagen beste Defensive (nur sieben Gegentore), das Wissen um die Fähigkeit, zu jeder Zeit ein Tor erzielen zu können, auch in der Nachspielzeit, dazu die anhaltende Ruhe im eigenen Spiel selbst nach Gegentoren oder anderen Rückschlägen – alles Attribute, die eine Spitzenmannschaft auszeichnen. Und Spitzenmannschaften pflegen in der Regel eine Saison mit dem größtmöglichen Erfolg abzuschließen. Weil sie nicht nur mit der Rolle des Gejagten umgehen können, sondern sich sogar damit identifizieren.

Coach Fischer hält Spannung mit Konkurrenzkampf hoch

Gedanken, die man bei Union (noch) versucht auszublenden, denn in den Vorjahren führten solche Konstellation immer zu gewissen Hemmungen, die dann auch in Punkteinbußen mündeten. „Wir haben es echt mal hinbekommen, dass wir von Spiel zu Spiel schauen. Ich glaube, keiner von uns schaut ständig auf die Tabelle, sondern konzentriert sich auf die Spiele. Etwas anderes lässt der Trainer auch gar nicht zu“, gibt Trimmel zu. Und: „Fast alle Spieler sind jetzt fit, es stimmt momentan sehr viel. Aber sollten wir mal glauben, wir können die Spiele locker entscheiden – das wird nicht funktionieren.“

Dem Trainer ist es bislang gelungen, diese dann zu Lässigkeit tendierende Lockerheit einzudämmen, sie in leistungsfördernde Bahnen zu lenken. „Solide“ ist dabei das Wort, das ihm dann am meisten über die Lippen kommt. Denn: „Gerade was die Vorwärtsbewegung angeht, haben wir noch Potenzial“, mahnt Fischer. Doch auch hier scheint Union auf dem richtigen Weg. Im Mittelfeld hat er bislang oft rotieren lassen. Das geht noch zu Lasten der Automatismen im Zusammenspiel, hält aber den Konkurrenzgedanken hoch und die Spieler bei Laune, weil das „Wir brauchen jeden einzelnen“ nicht nur Worthülse bleibt.

Andersson holt sich Selbstvertrauen im Nationalteam

Zum anderen steigt auch im Kampf um den Platz im Angriff der Puls. Sebastian Andersson kehrte mit insgesamt 72 Einsatzminuten für Schwedens Nationalteam – acht im Nations-League-Spiel in Russland (0:0), 66 im Test gegen die Slowakei (1:1) – nach Berlin zurück. Trainer Fischer hofft auf gestiegenes Selbstbewusstsein bei Andersson: „Eine Nominierung für die Nationalmannschaft – etwas Größeres gibt es nicht.“ Dann nähert sich Sebastian Polter von Woche zu Woche einer Form, die ihn für die Startelf ins Gespräch bringt. Und Suleiman Abdullahi und Joshua Mees haben nach auskurierten Verletzungen im Training gezeigt, dass auch sie wissen, wo das Tor steht.

Fakt ist: Je länger Unions Erfolgsserie hält, desto größer wird der Ansporn beim Gegner sein, als erster den Köpenickern eine Niederlage zuzufügen. Bislang wusste sich Union dem immer wieder zu entziehen. „Es ist gut, dass das Gerüst irgendwie funktioniert. Das sorgt auch für eine gewisse Sicherheit auf dem Platz“, bilanzierte Trainer Fischer das erste Saisonviertel: „Wir haben irgendwo unser Gesicht, unsere Spielweise, und die geht im Moment auf.“ Am besten auch wieder am Sonntag in Paderborn.