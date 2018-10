„Union ist ein Aufstiegskandidat“

Ex-Unioner Steffen Baumgart, jetzt Trainer in Paderborn, treibt seine Mannschaft lautstark voran

Berlin. Beim 1. FC Union war er Publikumsliebling, schoss als Stürmer von 2002 bis 2004 in 64 Zweitligaspielen 21 Tore, war sogar Kapitän der Mannschaft. Am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) steht Steffen Baumgart (46) mit dem SC Paderborn erstmals als hauptverantwortlicher Trainer vor einem Duell mit den Köpenickern. Kein Zweitligaspiel wie jedes andere für den gebürtigen Rostocker.

Wie besonders ist dieses besondere Spiel für Sie, Herr Baumgart?

Steffen Baumgart: Union ist ein Verein, dem ich sehr verbunden bin und zu dem ich eine große Beziehung aufgebaut habe. Emotionen spielen im Fußball bekanntlich eine große Rolle.

Man sagt ja immer: einmal Unioner, immer Unioner. Wie erfüllen Sie dieses Motto mit Leben?

Solche Aussagen gibt es auch bei anderen Vereinen. Aber wenn es möglich ist, bin ich bei der Traditionsmannschaft dabei und schaue mit die aktuellen Spiele an.

Und Ihre Frau Katja, die im Union-Fanshop arbeitet, kann Sie ja auch immer mit den frischesten Informationen darüber versorgen, was um Union herum passiert?

Ich finde den Verein sympathisch, auch dessen Art und Weise. Aber mich interessieren nicht irgendwelche Dinge im Hintergrund. Ich bin auch kein Fan, der alles liest oder alles wissen muss.

Inwiefern ist das noch der 1. FC Union, den sie zu Ihrer aktiven Zeit kennengelernt haben? Oder sind es inzwischen zwei völlig unterschiedliche Vereine?

Für mich nicht, da ich mich ja damit beschäftige, wie der Verein gelebt wird, mit seiner Kultur und nicht damit, ob Verantwortlichkeiten wechseln. Aber Union hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Als ich 2004 gegangen bin, waren wir gerade abgestiegen. Danach hat sich der Verein aus der Oberliga wieder hochgearbeitet zu einem Aufstiegskandidaten in der Zweiten Liga.

„Union steht für vieles, was dem Fußball guttut“

Und Union erlaubt sich mittlerweile, Stellung im deutschen Fußball zu beziehen. Im Positionspapier „Kurswechsel für den deutschen Fußball“ werden Profiligen mit 20 Mannschaften vorgeschlagen, auch ein Play-off um den Aufstieg. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Ich glaube, dass Union insgesamt für viele Sachen steht, die dem Fußball gut tun. Der Verein hat ein eigenes Gesicht und kann sich durchaus erlauben, eine Meinung zu haben. Das macht auch das ganze Drumherum aus. Es gibt viele, die über 20 Mannschaften in einer Liga nachdenken. Ob es gut ist, möchte ich nicht beurteilen. Aber ich bin keiner, der sich für eine Play-off-Runde ausspricht.

Warum nicht?

Man muss belohnt werden für seine Saisonleistung. Aber es ist richtig, dass darüber diskutiert wird. Auch über die Einstellung zu immer mehr Geld im Profifußball sollten wir diskutieren. Als Fan interessiere ich mich nicht für eine Nations League oder andere künstlich entstehende Wettbewerbe. Es geht ja auch nicht darum, dass gemacht wird, was Union vorschlägt, sondern dass eine Diskussion angeregt wird. Und das finde ich in Ordnung.

Und jetzt Hand aufs Herz: Wie groß war der Wunsch – oder ist es vielleicht sogar heute noch – einmal zum 1. FC Union zurückzukehren, in welcher Funktion auch immer?

Meine Lebensplanung sieht nicht vor, dass ich irgendwann unbedingt Trainer bei Union werde. Ich habe mit Paderborn einen sehr guten Verein gefunden und ich weiß, wie schnell es im Fußball gehen kann. Meine Lebensplanung ist Trainer, und zwar erfolgreicher Trainer, und nicht irgendwann bei einem bestimmten Verein zu sein.

In jedem Fall scheinen Sie in Paderborn ihr Glück gefunden zu haben. Sie haben den Verein, der 2017 nur deshalb Drittligist geblieben ist, weil 1860 München die Lizenz entzogen wurde, in die Zweite Liga zurückgeführt. Wie kam es dazu?

In der Situation damals (Paderborn war 2016/17 fünf Spieltage vor Schluss Vorletzter, d.Red.) habe ich ein Angebot bekommen und mich mit Manager Markus Krösche sehr schnell verständigt. Wir wollten das Ruder herumzureißen und haben viele Punkte geholt. Deshalb konnten wir nachrücken, als 1860 die Lizenz nicht bekommen hat.

„Sich selbst nicht zu wichtig nehmen“

Wie groß ist Ihr Anteil als Trainer am Aufschwung des SC Paderborn?

So groß wie der vom Sportlichen Leiter oder meinem Trainerteam. Da sollte man sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Wir haben eine gute Mannschaft, ein gutes Trainerteam und gute Trainingsbedingungen. All das gehört dazu, um erfolgreich arbeiten zu können.

Warum so bescheiden?

Weil ich weiß, was dazu gehört und dass man das allein nicht so hinbekommen würde. Deswegen ist Fußball ja auch eine Mannschaftssportart. Sonst hätte ich ja auch Tennisspieler werden können.

Was zeichnet den Trainer Steffen Baumgart aus? Als Spieler waren sie ein Kämpfer, der bis zur letzten Sekunde nie aufgegeben hat…

Ich verstehe einfach, mein Ding durchzuziehen, aber – wie gesagt – nicht allein. Wir haben hier eine ganz klare Vorstellung, wie wir Fußball spielen wollen: attraktiv, offensiv, mutig, zielstrebig. Und nicht abwartend, zögernd und nur verwaltend.

„Köln ist klarer Aufstiegsfavorit“

Wären Sie gern Spieler unter einem Trainer Steffen Baumgart gewesen?

Ich weiß nicht, ob ich das, was ich von meinen Jungs verlange, als Spieler hätte umsetzen können. Es ist aber auch eine andere Zeit, und die Spielweise hat sich deutlich verändert.

Was ist denn für Paderborn in dieser Saison möglich, angesichts der Schwergewichte 1. FC Köln und Hamburger SV?

Die einzige Prognose, die ich abgebe, lautet: Köln ist Aufstiegsfavorit, weil der Klub einen entsprechenden Kader hat. Aber alle anderen Mannschaften – und dazu gehört auch das zweite Schwergewicht, das Sie genannt haben – sind Mannschaften, die zwischen Platz zwei und 18 einlaufen werden. Das macht die Zweite Liga aus.

Kann Union unter Trainer Urs Fischer ein Schwergewicht der Liga werden?

Union hat die beste Abwehr, ist in jedem Spiel in der Lage, Tore zu erzielen – somit läuft dort vieles gut. Jetzt kommen Spieler wie Sebastian Polter zurück, die das Team noch stärker machen. Mal sehen, wohin die Reise geht.