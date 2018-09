1. FC Union Berlin: Sebastian Polter wird behutsam aufgebaut

Berlin. Auch am Tag nach dem spektakulären 2:0 gegen Holstein Kiel war beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin Sebastian Polter das Gesprächsthema Nummer eins. Der Angreifer hatte nach siebenmonatiger Verletzungspause gleich als Joker gestochen und per Fallrückzieher das 2:0 erzielt. «Sebastian ist glücklich. Ich glaube, ihm wäre am liebsten gewesen, dass der Tag nie aufgehört hätte», sagte Verteidiger Christopher Lenz. «Als er reinkam, herrschte gleich eine andere Stimmung m Stadion. Für ihn war es ganz besonders.»

Trotz des Traum-Comebacks nach seinem Achillessehnenriss am 2. März vor dem Auswärtsspiel in Kaiserslautern soll Polter weiter behutsam aufgebaut werden. Am kommenden Montag (20.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt ist mit dem Angreifer nicht in der Startelf zu rechnen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der 27-Jährige gegen die eine Halbzeit lang gleichwertigen Kieler ohne jegliche Wettkampfpraxis ins Rennen geworfen wurde. «Ich habe drei Wochen lang trainiert. Der Trainer hat mich am Sonntag zur Seite genommen, ob ich mich schon für 10 bis 20 Minuten bereit fühle. Ich habe mich dafür bereit gefühlt», berichtete der gefeierte Polter.

Von einem Stammplatz redet Polter vorerst nicht. Er will sich in der Liga und in Testspielen weitere Spielpraxis holen und geht davon aus, dass in Ingolstadt wie in den bisherigen sieben Partien Sebastian Andersson in der Startelf stehen wird. Seine Einwechslung sei auch ein Stück weit als Entlastung für den Angriffs-Kollegen zu verstehen. «Aber am Montag muss Sebastian Andersson wieder ran. Er weiß es auch. Da ist es ganz gut, dass er mal verschnaufen kann und in Ingolstadt wieder auf den Platz geht», erklärte Polter.

Die Emotionen nach seinem Treffer und dem Abpfiff dürften Polter für weitere Einsätze noch stärker motivieren. Bei der Ehrenrunde schoben ihn die Mitspieler nach vorn. Offensivmann Robert Zulj gestand, dass er bei Polters Tor Gänsehaut bekommen habe. Polter dankte dem Team: «Ich habe fast sieben Monate genau für diese 15 Minuten hart gearbeitet. Ich bin stolz auf mich und die Mannschaft, die mich immer wieder während der Reha nach vorn gepeitscht hat. In dieser Leidenszeit ist nicht jeder Tag positiv verlaufen. Ich musste Geduld haben.» Schon jetzt hat sich diese Geduld gelohnt: Union ist auf gutem Weg, sich in der oberen Tabellenhälfte einzunisten.

