Union Berlin trennt sich 3:3 von Grasshopper Zürich

In einem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten ist es beim Fußball-Zweitlisten 1. FC Union Berlin zu einem Unentschieden gekommen.

Berlin. Fußball-Zweitlist 1. FC Union Berlin ist in einem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich zu einem 3:3 (2:2) gekommen. Für Union trafen am Mittwoch vor 1512 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei Berkan Taz (15.) und Kenny Prince Redondo (21.) zur schnellen 2:0-Führung. Doch die von Ex-Bayern-Profi Thorsten Fink trainierten Gäste drehten durch zwei Tore des Ex-Herthaners Marco Djuricin (30. und 45.) sowie Julien Ngoy (64.) die Partie. Taz sorgte mit einem sehenswerten direkten Freistoß für den 3:3-Endstand (78.).

Bei Union kamen in der Startelf mit Kapitän Christopher Trimmel, Sechser Manuel Schmiedebach und Linksaußen Redondo drei Akteure zum Einsatz, die am Sonntag auch im Ligaspiel beim SV Sandhausen (0:0) begonnen hatten. Zur Pause wurden in Ken Reichel, Grischa Prömel und Robert Zulj weitere Stammkräfte eingetauscht. Zulj schied allerdings nach 63 Minuten verletzt aus. Verteidiger Fabian Schönheim kam dagegen nach langer Knieverletzung erstmals seit dem 12. Januar 2018 wieder zu ein paar Testspiel-Minuten.

Am Wochenende haben die Union-Profis von Freitag bis Sonntag frei. Das nächste Punktspiel steht für die Elf von Trainer Urs Fischer am 14. September zu Hause gegen den MSV Duisburg auf dem Programm.

( dpa )