Union Berlin spielt 1:1 im Test gegen Girondins Bordeaux

Berlin. Da sage noch jemand, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hätte nicht auch beim 1. FC Union ihre Spuren hinterlassen. Und das lag sicher nicht daran, dass mit Girondins Bordeaux eine Mannschaft aus dem Land des Weltmeisters Frankreich am Sonnabend in der Alten Försterei zu Gast war. Schon eher an den „Neymar“-Rufen, sollte sich m al ein Spieler der Gäste nach einem Harmlos-Zweikampf auf dem Rasen wälzen. Wirklich großer Fußball blieb den 7821 Zuschauern jedoch verwehrt, am Ende sprang ein 1:1 (1:0) heraus.

Urs Fischer, Unions Trainer, sah „einen guten Test gegen einen starken Gegner. Vor allem in der ersten Halbzeit war viel Power zu sehen. Auch die Zweikämpfe wurden sehr konsequent zu Ende gespielt.“ Das Fazit des Schweizers fiel durchaus positiv aus. Auch weil seine Mannschaft gute Ansätze zeigte, was die Defensivarbeit angeht. In der vergangenen Saison war sie vor allem in der Rückrunde das große Manko gewesen.

Christopher Trimmel führte die Union-Elf als Vertreter von Felix Kroos aufs Feld. Der etatmäßige Kapitän fehlte auf dem Spielberichtsbogen völlig. Er wurde aufgrund von Leistenproblemen geschont. Ob er im letzten Test am Sonnabend beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers mitwirken kann, ist offen. Überhaupt ist das Thema Kapitän für die in zwei Wochen beginnende Saison in der Zweiten Liga noch nicht vom Tisch. Coach Fischer ließ wissen, dass der Entscheidung eine Mischung aus „Ideen des Trainerteams“ und des Spielerrats zugrunde liegen soll.

Noch keine drei Minuten waren gegen Girondins vorüber, als Trimmel seinem Ruf als Torvorlagengeber gleich wieder alle Ehre machte. Von rechts trat der Österreicher einen Freistoß in den Strafraum, wo Sebastian Andersson herangeflogen kam und den Ball ins Netz wuchtete. Ein erstes Ausrufezeichen des Schweden, auf den die Angriffshoffnungen der Köpenicker mehr denn je ruhen, nachdem Philipp Hosnier in der vergangenen Woche zu Sturm Graz abgewandert ist und Sebastian Polter nach seinem Achillessehnenriss vom 2. März längst noch nicht wieder fit ist. Zwar kehrte Polter in den vergangenen Tagen auf den Trainingsplatz zurück, doch mehr als vorsichtige Laufeinheiten, den Ball leicht vor sich her treibend, oder leichte Ballannahme ist noch nicht möglich. Es dürfte noch bis Oktober dauern, ehe Trainer Fischer mit Polter planen kann.

Keine Frage, es sind die Tage der Entscheidungen bei Union. So erhielt wie schon beim Testspiel gegen Norwich City am vergangenen Dienstag (2:1) Zugang Rafal Gikiewicz in der Startformation den Vorzug vor Jakob Busk. Der Pole hatte einmal Glück, als er nach einem katastrophalen Rückpass von Manuel Friedrich den Ball einfach aufnehmen konnte, weil der vor dem Union-Tor wartende Younousse Sankhare zu verdutzt war, um das Spielgerät zu kontrollieren (31.). Sekunden vor der Pause war er jedoch bei einer Direktabnahme von Zaydou Youssouf von der Strafraumgrenze zur Stelle (45.).

Nach dem Wechsel konnte er den Ausgleich durch Jules Kounde jedoch nicht verhindern (56.). Gikiewicz zählte neben Innenverteidiger Marvin Friedrich und Flügelflitzer Simon Hedlund dennoch zu jenen drei Union-Profis, die als einzige die kompletten 90 Minuten absolvieren. Oder anders formuliert: Der Däne Busk blieb schon wie gegen Norwich ohne Einsatzminute. Die Tendenz in Sachen Nummer eins geht derzeit in Richtung Gikiewicz.

Insgesamt präsentierte der Sechste der Ligue 1 aus der vergangenen Saison, der am Donnerstag beim lettischen Vertreter FK Ventspils in die zweite Qualifikationsrunde der Europa League einsteigt, jedoch kaum Zusammenhängendes. Den Nachweis, höheren europäischen Weihen zu genügen, erbrachten die Franzosen nicht.

Zudem hatten sie Glück, nach gut einer halben Stunde die Partie vollzählig fortsetzen zu können. Der Schlag von Sankhare ins Gesicht von Simon Hedlund wurde von Schiedsrichter Henry Müller (Cottbus) nur mit Gelb bestraft (33.). Auch der Kopfstoß von Francois Kamano, der wenigstens noch ab und zu versuchte, mit seiner Schnelligkeit das Spiel der Franzosen anzukurbeln, gegen Unions Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach mit anschließender Rudelbildung im Union-Strafraum blieb ohne weitere Folgen für die Gäste. Schmiedebach und Kamano sahen die Gelbe Karte.

Kurz vor Schluss verpassten die eingewechselten Berkan Taz (84., 86.) und Cihan Kahraman (90.) sogar den Siegtreffer für Union. „Schade, dass sich Berkan nicht mit einem Tor belohnt hat“, so Fischer, der seinen Profis nach „drei, vier Wochen, die Kraft gekostet haben“, zwei Tage frei gab.