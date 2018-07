Philipp Hosiner reist aus 1. FC-Union-Berlin-Trainingslager ab

Der Stürmer absolviert in den nächsten Tag einen Medizincheck bei seinem neuen Verein. Schalker Wright trainiert bei Union mit.

Die Zeichen stehen auf Trennung. Philipp Hosiner reiste aus dem Trainingslager von Union Berlin ab. Der 29-jährige wird in den nächsten Tagen einen Medizincheck bei seinem neuen Verein absolvieren.

Der Stürmer verabschiedete sich im Mannschaftshotel „Klosterpforte“ im nordrheinwestfälischen Marienfeld bereits von seinen Mitspielern und dem Trainerstab.

Der 1,78 Meter große Stürmer spielte seit 2016 für die Köpenicker. Insgesamt kam er zu 47 Pflichtspieleinsätzen. In dieser Zeit gelangen ihm für die Köpenicker 8 Treffer und 3 Vorlagen. Zuvor spielte der ehemalige österreichische Nationalspieler unter anderem für den 1. FC Köln, Stade Rennes, FK Austria Wien und Admira Wacker Mödling.

Haji Wright trainiert bei Union

Die Köpenicker begrüßen den Schalker Haji Wright im Trainingslager. Der 20-jährige hat in den kommenden Tagen die Chancen, sich Trainer Urs Fischer zu präsentieren. Zuletzt war Wright an den SV Sandhausen ausgeliehen.

Haji Wirght war zuletzt an Sandhausen ausgeliehen

Wright gab sein Profi-Debüt 2015 für New York Cosmos in der zweiten amerikanischen Liga. Von dort wechselte der 1,93-Meter große Mittelstürmer im März 2016 zu Schalke 04. Dort musste er aber erst für die U19 spielen, weil die Spielberechtigung fehlte. 2017 erhielt Wright einen Profivertrag bei den Königsblauen, wurde aber an Sandhausen ausgliehen.

