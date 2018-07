Union Berlin reist ohne drei Langzeitverletzte ins Trainingslager

Berlin. Vier Wochen vor dem Punktspielauftakt gegen den FC Erzgebirge Aue reist die Mannschaft des neuen Trainers Urs Fischer mit 23 Feldspielern und drei Torhütern ins Trainingslager im nordrhein-westfälischen Klosterpforte. Es fehlen die drei Langzeitverletzten Marc Torrejon (Muskelverletzung), Sebastian Polter (Reha nach Achillessehnenriss) und Fabian Schönheim (Reha nach Knieoperation), die allesamt individuell in der Heimat arbeiten. Zumindest bei Polter ist auch ausgeschlossen, dass er bis zum Saisonstart fit wird.

Maloney bei der U20-Junioren-Nationalmannschaft

Lennard Maloney wird derweil nicht das komplette Trainingslager absolvieren. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger wurde in die U20-Junioren-Nationalmannschaft der USA berufen und nimmt vom 15. bis 22. Juli an einem Trainingscamp in Raleigh/North Carolina teil. Zudem stehen für ihn zwei Freundschaftsspiele in Vorbereitung auf die U20-WM-Qualifikation im November an, wie Union am Samstag mitteilte.

Mit dabei sind dagegen neben den sechs Neuzugängen Rafal Gikiewicz, Ken Reichel, Florian Hübner, Manuel Schmiedebach, Sebastian Andersson und Joshua Mees die beiden Rückkehrer Christopher Lenz und Eroll Zejnullahu sowie die aus der Jugend aufgerückten Lennart Moser, Lennard Maloney, Berkan Taz und Cihan Kahraman.

Test gegen Norwich City

Bislang ist ein Test gegen den englischen Zweitligisten Norwich City angesetzt (17. Juli). Ein zweites Spiel soll noch vereinbart werden. Allerdings befindet sich Union - das von rund 100 Fans begleitet wird - noch in Absprachen, auch mit der Polizei.

In den bisherigen drei Testspielen der Vorbereitung trennte sich Union vom Drittligisten FC Carl Zeiss Jena 1:1 und gewann gegen die Regionalligisten Chemnitzer FC und FSV Union Fürstenwalde jeweils mit 3:1.

