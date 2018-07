Steven Skrzybski: "Schalke ist mein Herzensverein"

Für Steven Skrzybski beginnt ab dieser Saison das Kapitel Bundesliga. Gerade ist er mit Schalke in China im Trainingslager. Dort erzielte er sein Premierentor für die Köngisblauen. Auf der Homepage von Schalke 04 spricht der Ex-Union-Berlin-Spieler über:

...seinen neuen Klub Schalke

"Die Entscheidung war sofort klar. Schalke ist mein Herzensverein. Ich habe insgesamt 17 Jahre lang für Union Berlin gespielt. Jetzt wird es Zeit für mich, den Schritt aus der Komfortzone zu gehen. Es war immer mein Ziel, eines Tages in der Bundesliga zu spielen. Dass es dazu auch noch Schalke wurde, ist für mich wie ein Sechser im Lotto."

Und für uns alle beim #S04 wäre es ein Traum, wenn wir dich bald in der Nachbarschaft auch in Blau und Weiß jubeln sehen 😉 pic.twitter.com/aXHoE1WpvB — FC Schalke 04 (@s04) July 6, 2018

...das Interesse anderer Klubs

"Das stimmt. auch wenn ich nicht alle Angebote ernsthaft in Betracht gezogen habe. Dafür hatte ich mir in Berlin zuvor einfach zu viel aufgebaut. Aber als Schalke im Raum stand, war meine Entscheidung nicht schwer. Natürlich haben wir den Wechsel vorher auch in der Familie besprochen. Dort hat jeder den Daumen gehoben und sich für mich gefreut."

...Wohnungssuche

"Ja, ich hatte bereits vor dem Trainingsauftakt alles organisiert. Wir haben eine schöne Wohnung gefunden. Meine Freundin Anja kommt später nach. Ich schätze es sehr, dass sie mich begleitet. Ihre Familie kommt aus Berlin, sie hat auch ihren Arbeitsplatz dort. Es ist nicht selbstverständlich, ihr bisheriges Leben einfach so für mich aufzugeben. Aber sie freut sich auch auf den neuen Lebensabschnitt auf Schalke."

... und das war seine wunderschöne Bude im ersten Spiel für den #S04. 🙌 pic.twitter.com/NBHREVW0x4 — FC Schalke 04 (@s04) July 6, 2018

...die Erwartungen auf Schalke

"Es ist immer ein schmaler Grat zwischen dem, was man erwartet, und dem, was man bekommt. Ich freue mich auf die ganzen Erfahrungen, die ich hier sammeln kann. Ich will meine Mitspieler und die anderen Menschen in und um den Verein kennenlernen. Einfach so viele Momente wie möglich aufsaugen. Aber es ist auch ganz klar: Ich bin nicht nur hier, um Sightseeing zu betreiben. Ich will so viele Minuten wie möglich auf dem Platz stehen."

Man of the Match beim ersten Test der neuen Saison: Steven #Skrzybski 🙌 #S04inChina 🇨🇳 pic.twitter.com/IAidd6NuGK — FC Schalke 04 (@s04) July 6, 2018

...holpriger Weg in Berlin bis zum Stammspieler

"Ja, das hat sich ziemlich gezogen. Meine Karriere ist sehr früh gestartet, dann aber auch relativ lange ins Wanken geraten. Erst in den letzten zwei, drei Jahren bin ich im Profi-Fußball richtig angekommen."

...Jens Keller

"Superlative sind immer schwierig. Damit wird man auch den anderen Leuten nicht gerecht, die ebenfalls viel für meine Karriere getan haben. Aber Jens Keller hat mir auf jeden Fall den letzten Push gegeben. Unter ihm habe ich mich zu einem noch reiferen Spieler entwickelt."

Jens Keller im Gespräch mit Skrzybski

Foto: pa

...Ratschläge von Jens Keller

"Jens Keller wusste von Amtsantritt an von meiner Begeisterung für Königsblau. Und ich wusste natürlich auch über seine Vergangenheit mit Schalke Bescheid. Deswegen haben wir uns davor schon sehr oft ausgetauscht: Darüber, wie der Verein tickt, wie er aufgebaut ist und wie groß er auch im Vergleich zur Union ist. Allein die Tatsache, dass hier in die Arena dreimal so viele Menschen wie ins Stadion an der Alten Försterei reinpassen. Nach dem Angebot haben wir dann nicht mehr extra gesprochen. Für mich war die Entscheidung sofort klar, als die Anfrage kam. Da musste ich nicht lange überlegen. Erst danach hatten wir wieder Kontakt und Jens Keller hat mir zum Wechsel gratuliert."

...das Gespräch mit Domenico Tedesco

"Das war schon etwas sehr Besonderes. Die Art und Weise, wie er auf das Gespräch vorbereitet war, hat mich tief beeindruckt. Er wusste sehr viel über mich. Sowohl aus der Zeit, als er bei Aue selbst noch Trainer in der zweiten Liga war. Als auch seine Beurteilung meiner Leistung aus der letzten Saison, wo wir in dem Sinne keine Berührungspunkte mehr als direkte Gegner hatten. All das und die Vorstellungen, die er mit mir für die Zukunft hatte, haben mich dazu gebracht, zu sagen: Darauf habe ich richtig Bock!"