Hofschneider kämpft um seinen Job, Union gegen den Abstieg

André Hofschneiders Bilanz als Trainer des 1. FC Union lässt sich besonders gut an einer ganz bestimmten Tabelle ablesen. Am Tableau der Rückrunde. Dort liegen die Berliner auf dem 18. Platz. Letzter Rang. Denn seit Hofschneider an der Alten Försterei das Kommando übernommen hat, ist nicht allzu viel Zählbares dabei herumkommen. Zwölf Spiele, die Hälfte davon verloren, nur zwei Siege. Die Hoffnung, dass sich alles zum halbwegs Guten wendet, hat der 47-Jährige dennoch von Woche zu Woche nicht aufgegeben.

Sein nächstes Ziel: Das Spiel gegen den MSV Duisburg am Sonnabend (13 Uhr, Alte Försterei). Dann soll mal wieder alles anders werden. Besser vor allem. Hofschneider hofft, "dass die Mannschaft, die mehr Torchancen hat, am Ende auch das Spiel gewinnt". Denn das war zuletzt nicht immer der Fall. Nicht umsonst steckt Union mittendrin im Abstiegskampf.

Um dort wieder rauszukommen, wird an die Tugenden appelliert. Die Spieler sollen "Zweikämpfe gewinnen, Widerstände abschütteln", so Hofschneider. "Nach 90 Minuten musst du etwas Zählbares mitnehmen. Das Wichtigste ist Einsatzbereitschaft. Und Einsatzwille." Zurück zu den Wurzeln also. Keine Schönspielerei, Kampf ist gefragt.

Doch das Spiel gegen den MSV ist nicht nur Hofschneiders nächstes Ziel. Es ist gerade auch sein einziges. Am Donnerstag predigte der Coach immer und immer wieder, dass er nur auf die kommende Partie schaue. "Mich interessiert nur das Spiel am Samstag. Alles andere ist für mich weit weg", sagte er. Es scheint so, als habe der ausbleibende Erfolg Spuren hinterlassen. Von einem Ultimatum für den Trainer will aber niemand sprechen. Stattdessen der hartnäckige Blick auf das Duisburg-Spiel: "Wir haben ein Heimspiel vor uns. Da gibt es drei Punkte zu verdienen. Alles andere ist Zukunftsmusik", erklärte Hofschneider. Ob er in dieser eine tragende Rolle spielt, bleibt abzuwarten.

