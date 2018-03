Union und die Dribbelkunst der anderen Art

Die Köpenicker trainieren in Vorbereitung auf das Ligaspiel am Sonntag bei Greuther Fürth mit den Trainingsmethoden von Alba.

Berlin. Toni Leistner bewies einmal mehr, dass er ein wahres Kopfballungeheuer ist. Und das, obwohl der Ball, den Unions Abwehrchef mit seinem Schädel weiterleitete, ein deutlich härteres Spielgerät war als sonst. Denn am Mittwoch trainierten die Profis des Zweitligisten in Vorbereitung auf das Ligaspiel bei Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) in der Halle des vereinseigenen Trainingszentrums von Alba Berlin. Anschauungsunterricht beim Basketball-Bundesligisten.

Angesichts des Dickschädels seines Innenverteidigers konnte auch Trainer André Hofschneider nur lachend den Kopf schütteln. Insgesamt war die Stimmung gelöst. Das Training, geleitet von Albas Individualcoach Carlos Frade, machte den Fußballprofis sichtbar Spaß. NBA-Fan und Kapitän Felix Kroos dribbelte seine Mannschaftskollegen in Grund und Boden, Mittelfeldspieler Stephan Fürstner legte einen Drei-Punkte-Wurf nach dem anderen rein und der Rest des Teams freute sich über abwechslungsreiche Trainingsmethoden.

Zaungast Bogdan Radosavljevic, Albas zurzeit verletzter Center, sah gute Ansätze. Vor allem, als sich beim Shoot-Out am Ende nur noch Leistner und Torwart Daniel Mesenhöler gegenüberstanden. Am treffsichersten war doch tatsächlich Torhüter Mesenhöler. Vielleicht sollte Trainer André Hofschneider mal über eine personelle Umbesetzung nachdenken.

